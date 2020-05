Sesja wzlotów i upadków

Dzisiejsza sesja to szybki rollercoster w sektorze bankowym w Polsce. Na początku bardzo silne odbicie całego sektora bankowego, zgodnie z globalnym trendem, a następnie totalne tąpnięcie w dół. Powodem wyprzedaży z drugiej części sesji jest kompletnie niespodziewana decyzja ze strony Rady Polityki Pieniężnej NBP, która zdecydowała się na trzecie już w tym roku cięcie stóp procentowych. Dlaczego wobec takiego ruchu traci cały polski rynek?

Przez niemal cały dzisiejszy dzień indeks WIG20 był liderem na europejskich rynkach. Bardzo mocne odbicie sektora bankowego, który stanowi lwią część indeksu pod względem kapitalizacji oraz odbicie CD Projektu po wczorajszej wyprzedaży. Ogólnie było dzisiaj widać naprawdę dobre nastroje na całym rynku. Inwestorzy na całym świecie ruszyli do zakupów akcji banków ze względu na nadzieje powiązane z otwieraniem się gospodarek. Otwieranie się gospodarek to większa konsumpcja, więcej inwestycji, a tym samym więcej kredytów oraz mniej odpisów od wyników. Jednym z liderów dzisiejszych wzrostów był bank PKO BP, który zyskiwał nawet 6 proc. Po komunikacie o obniżeniu stóp procentowych akcje banku spadały ponad 4 6 proc. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że w przyszłości obniżą się dochody odsetkowe banków. Obniżenie stóp procentowych wpłynie również negatywnie na rentowności obligacji. Z drugiej strony spaść powinny odsetki od kredytów, co z pewnością powinno ucieszyć konsumentów. Oczywiście, biorąc pod uwagę daty bilansowania oprocentowania, taki proces może potrwać nawet 3 miesiące.

Rada Polityki Pieniężnej wskazuje na potrzebę niższych stóp, biorąc pod uwagę negatywne środowisko powiązane z epidemią koronawirusa. Jednocześnie wskazuje na niższe oczekiwania inflacyjne w związku z niskimi cenami ropy naftowej. Niemniej warto zauważyć, że tak niskie stopy procentowe niekoniecznie mogą przełożyć się na wyższą akcję kredytową i większą konsumpcję, jak to pokazują przykłady z innych państw.

Liderem wzrostów w Polsce był dzisiaj CD Projekt, który odrabiał wczorajszej straty i opublikuje wyniki finansowe jeszcze dzisiejszego dnia. Branża gamingowa znalazła się ostatnio pod presją, ze względu na to, iż otwieranie gospodarek może spowolnić kupowanie gier przez użytkowników.

Sytuacja na zachodnich rynkach pozostaje całkiem pozytywna i ignorowane są napięcia pomiędzy Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi. Główne indeksy z Wall Street rosną po godzinie 17:00 o ok. 0,4 6 proc, wzrosty w Europie wypadają wyższej i wynoszą ponad 1 proc., a czasami przekraczają nawet 2 6 proc. WIG20, pomimo wyprzedaży banków zdołał odrobić straty i zamknął się zyskiem na poziomie 0,64 6 proc.