„Wiedźmin 4" pobudza wyobraźnię inwestorów

Prezentacja technologicznego dema Wiedźmina 4 przez CD Projekt Red podczas State of Unreal wywołała znaczące poruszenie na warszawskiej giełdzie. Pokaz możliwości silnika Unreal Engine 5, w tym zaawansowanych narzędzi animacji, renderowania środowiska i zarządzania tłumami, został bardzo pozytywnie odebrany przez inwestorów.

Szczególnie istotne było to, że demo działało płynnie na standardowej konsoli PlayStation 5, co potwierdza wysoką jakość i wydajność rozwiązań technologicznych wdrażanych przez studio. W efekcie kurs akcji CD Projekt wzrósł dzisiaj o ponad 6.77 proc., co było najlepszym wynikiem w indeksie WIG20. Taki wzrost optymizmu inwestorów pokazuje, jak duże znaczenie dla wyceny spółki mają postępy w rozwoju flagowych projektów.

Z punktu widzenia rynku kapitałowego, strategiczna współpraca CD Projekt Red z Epic Games oraz przejście na Unreal Engine 5 są odbierane jako krok w stronę ograniczenia ryzyka technologicznego, które negatywnie wpłynęło na debiut Cyberpunka 2077. Transparentność studia, regularne dzielenie się postępami i prezentowanie konkretnych efektów pracy, budują zaufanie zarówno wśród graczy, jak i inwestorów. Dodatkowo, innowacje takie jak FastGeo Streaming czy ML Deformer mają szansę stać się nowymi standardami w branży, co może przełożyć się na długofalową przewagę konkurencyjną CD Projektu. Warto również zauważyć, że narzędzia tworzone wspólnie z Epic Games będą dostępne dla innych deweloperów, co dodatkowo wzmacnia pozycję polskiej spółki jako innowatora na rynku.

W perspektywie średnioterminowej, pozytywna reakcja giełdy na prezentację Wiedźmina 4 świadczy o dużych oczekiwaniach wobec przyszłych wyników finansowych CD Projektu. Mimo że premiera gry planowana jest najwcześniej na 2027 rok, już teraz inwestorzy wyceniają potencjał sprzedażowy nowej odsłony serii oraz korzyści płynące z poprawy wizerunku firmy po trudnej premierze Cyberpunka. Dobre wyniki kwartalne, rosnąca liczba deweloperów zaangażowanych w projekt oraz dynamiczny rozwój technologiczny sprawiają, że CD Projekt pozostaje jedną z najważniejszych spółek gamingowych notowanych na GPW. W najbliższych latach kluczowe będzie utrzymanie tempa innowacji oraz skuteczna egzekucja zapowiadanych rozwiązań. Jeśli te aspekty będą przez Studio „dowiezione”, może to wtedy przełożyć się na dalszy wzrost wartości akcji, ale w przypadku sytuacji odwrotnej, czyli braku spełnienia wygórowanych oczekiwań, również gwałtownego tąpnięcia cen akcji giganta gamingowego.

Mateusz Czyżkowski, Analityk Rynków Finansowych XTB

