Spora zmienność na indeksach w Europie po publikacji wstępnych PMI

Podczas dzisiejszej sesji traderzy intraday na pewno nie mogli narzekać na brak zmienności. Na głównych europejskich parkietach mogliśmy obserwować spore ruchy, co miało związek z publikacją wstępnych wskaźników PMI dla sektora usług i przemysłu

Główne indeksy na Starym Kontynencie ruszyły w dół po publikacji danych z Francji, które okazały się gorsze od oczekiwań. Jednak spadki nie trwały długo, tuż po ukazaniu się danych z Niemiec, indeksy zaczęły odrabiać straty. PMI dla sektora przemysłowego w Niemczech wypadł lepiej od oczekiwań, a dla sektora usług nieco rozczarował, chociaż znalazł się powyżej granicy 50 pkt, dokładnie wyniósł on 50,8 pkt.

Niemiecki indeks giełdowy DAX od dłuższego czasu poruszał się w konsolidacji, gdzie wsparcie stanowiły okolice poziomu 12 800 pkt. Każdorazowe zejście, bądź nadbicie tego poziomu, skutkowało dynamiczną reakcją popytową i powrotem do zakresu ruchu bocznego. Jednak każde wsparcie kiedyś pęknie… Tak było i dziś. Co prawda pierwsza próba wybicia dołem skutkowała odbiciem na 100 punktów w górę, jednak przy kolejnym zejściu popyt odpuścił, przez co obserwowaliśmy solidną przecenę sięgającą 300 punktów (licząc od dzisiejszych szczytów).

Dzisiejsze minimum zostało ustanowione na 12624 pkt. Niemniej w godzinach popołudniowych zdecydowana część ruchu została wymazana i ostatecznie handel dla DAXa zakończył się jedynie 0,22 proc. pod kreską. Z kolei francuski CAC40 stracił 0,3 proc., a londyński FTSE100 przecenił się 0,42 proc.. Co ciekawe, nasz polski WIG20 zdołał utrzymać się na plusie, indeks największych spółek zakończył dzień wynikiem na poziomie +0,3 proc.

W trakcie sesji europejskiej obserwowali również spore spadki na rynku kontraktów terminowych na główne indeksy w USA. Niemniej do czasu otwarcia rynku za oceanem czyli do godziny 15:30 spadki zostały wymazane, a w momencie przygotowywania tego komentarza S&P500, Dow Jones i Nasdaq znajdują się na plusie. Indeks technologiczny zdołał nawet po raz kolejny znaleźć się na najwyższych poziomach w historii. Pomogły tu z pewnością dane ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zarówno wskaźniki PMI, jak i dane z rynku nieruchomości okazały się lepsze od oczekiwań.

Łukasz Stefanik, Analityk Rynków Finansowych XTB