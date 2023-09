Indeksy giełdowe w odwrocie po danych z USA

Kluczowym wydarzeniem dzisiejszej sesji, jak i całego tygodnia była publikacja danych z rynku pracy w USA

Ostatnie dane ze Stanów Zjednoczonych zaczęły bowiem wskazywać na słabnący rynek pracy. O ile opublikowany dziś raport NFP za sierpień wypadł powyżej prognoz i pokazał 187 tys. nowych miejsc pracy (wobec oczekiwanych 170 tys.), tak odczyt ten został zniwelowany przez rewizję w dół danych za czerwiec i lipiec aż o 110 tys. Natomiast to na co warto zwrócić uwagę, to stopa bezrobocia, która nieoczekiwanie wzrosła z 3,5% do 3,8%, podczas gdy spodziewano się jej utrzymania na dotychczasowym poziomie 3,5%.

Pierwsza reakcja na rynku akcji po publikacji danych z godziny 14:30 była pozytywna, a główne indeksy giełdowe z Europy, jak i kontrakty na amerykańskie indeksy ruszyły w górę. „Paliwa” nie starczyło jednak na długo. Jeszcze przed rozpoczęciem sesji na Wall Street spora część zysków została wymazana, a po publikacji danych ISM o 16:00 przecena przybrała na sile. W efekcie realizacji zysków obserwowaliśmy mieszane zamknięcie na głównych indeksach giełdowych z Europy. Niemiecki DAX stracił 0,67%, z kolei francuski CAC40 zamknął się 0,27% niżej. Na plus wyróżnia się z kolei londyński FTSE100, który zyskał dziś 0,34%, a także polski WIG20, który zamknął dzień aż 1,16% wyżej. Patrząc na poszczególne komponenty z naszego indeksu blue chipów, najmocniej zyskiwały akcje KGHM, Kruk i JSW. Z kolei ponad 1% traciły walory Allego i Alior Banku.

Jeśli chodzi o rynek akcji w USA, przecena w skali dnia jest ograniczona. Niemniej przed publikacją danych z rynku pracy indeksy z Wall Street były notowane na plusie, a tuż po 14:30 ruch w górę przyspieszył, przez co doszło do ustanowienia lokalnych maksimów. Radość nie trwała jednak długo. Tuż po rozpoczęciu handlu za oceanem inicjatywę przejęła podaż i doszło do realizacji zysków. Tuż przed godziną 19:00 główne indeksy giełdowe ze Stanów Zjednoczonych notowane są mieszanie. Nasdaq traci około 0,1%, S&P500 notowany jest płasko, podczas gdy Dow Jones zyskał 0,15%. Na plus wyróżnia się jedynie Russell 2000, gdzie wzrosty przekraczają 1%. Dalszy kierunek na rynku akcji będzie zależał od tego, co zrobi Fed na najbliższym posiedzeniu. Aktualnie szanse na podwyżkę są znikome, niewykluczone nawet, że to już koniec cyklu zacieśniania polityki przez Rezerwę Federalną. Niemniej, zanim poznamy decyzję, opublikowane zostaną jeszcze dane o inflacji CPI za sierpień, które zostaną zaprezentowane 13 września (będą to ostatnie dane, przed posiedzeniem, które powinny przesądzić o tym, czy stopy zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie).

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB