Wideokonferencja na Zoomie? Nie wolno!

Władze Hamburga zostały formalnie upomniane przez urząd ochrony danych tego niemieckiego landu, by nie korzystały z popularnego programu do wideokonferencji Zoom, ponieważ narusza to rozporządzenie Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO) - informuje serwis Tech Crunch.

„Formalne ostrzeżenie” zostało wystosowane pod adresem kancelarii Senatu Hamburga pełniącego władzę wykonawczą w landzie. Wynika to z przełomowego orzeczenia wydanego w lipcu ubiegłego roku przez Trybunał Sprawiedliwości UE, który unieważnił porozumienie o przekazywaniu danych między UE a USA, tzw. Tarczę Prywatności, uznając amerykańskie regulacje za niezgodne z unijnymi prawem.

Hamburski urząd ochrony danych twierdzi, że Senat nie udzielił właściwej odpowiedzi na zgłoszone wcześniej obawy, stąd publicznie wystosowane ostrzeżenie. Rzecznik urzędu przekazał, że „obecnie nie ma planów co do dalszych formalnych kroków”.

Ulrich Kuehn, pełniący obowiązki komisarza Hamburga ds. ochrony danych i wolności informacji, nazwał niezrozumiałym fakt, że władze landu nadal lekceważą prawo unijne w celu korzystania z Zooma. Wskazał, że łatwo dostępna jest lokalna alternatywa, zapewniona przez niemiecką firmę Dataport, dostarczającą oprogramowanie dla wielu organów państwowych, regionalnych i samorządowych.

Wiele europejskich organów ochrony danych bada obecnie korzystanie z usług cyfrowych w Stanach Zjednoczonych ze względu na kwestię przesyłania danych, a w niektórych przypadkach publicznie ostrzega przed korzystaniem z popularnych amerykańskich narzędzi, takich jak Facebook i Zoom, ponieważ dane użytkowników nie mogą być odpowiednio zabezpieczone, gdy są przesyłane za ocean.

Do najbardziej aktywnych pod tym względem należą urzędy niemieckie - twierdzi Tech Crunch. Unijny inspektor ochrony danych bada również wykorzystanie przez UE usług w chmurze amerykańskich koncernów Amazon i Microsoft.

Jednocześnie trwają negocjacje między Komisją Europejską a administracją prezydenta USA Joe Bidena w celu podpisania zastępczej umowy o przekazywaniu danych. „Prawodawcy UE wielokrotnie ostrzegali jednak przed wszelkimi szybkimi decyzjami, twierdząc, że wymagana jest prawdopodobnie reforma amerykańskiego prawa nadzoru, zanim możliwe będzie odnowienie Tarczy Prywatności” - podaje Tech Crunch.

