Amerykańskie myśliwce nad Kabulem! Pokaz siły wobec talibów?

Myśliwce USA przeleciały nad Kabulem, by zapewnić nadzór i bezpieczeństwo operacji ewakuowania ludzi z Afganistanu; maszyny nie zeszły do „niskiego lotu” - powiedział w czwartek rzecznik resortu obrony John Kirby.

Kirby odniósł się w ten sposób do doniesień, że przelot F-18 nad Kabulem miał być „pokazem siły” USA wobec talibów. Dodał, że nie była to pierwsza taka misja, a celem było zapewnienie możliwości bezpośredniego wsparcia lotniczego w razie potrzeby.

Generał William Taylor z Centralnego Dowództwa USA poinformował, że wiele bram na lotnisko w Kabulu jest już otwartych, co powinno ułatwić do niego dostęp. Wojskowy podał, że do tej pory ewakuowano stamtąd około 7 tys. osób., z czego 2 tys. w ciągu ostatniej doby. Rzecznik Pentagonu dodał, że 300 spośród tych 2 tysięcy osób to obywatele USA.