Ubezpiecz się w LINK4 i zdobywaj nagrody z kartą VITAY lub aplikacją ORLEN VITAY!

Kto z nas nie lubi być nagradzany za przywiązanie do ulubionej marki? Teraz szansę na kolejne, atrakcyjne bonusy mają kierowcy, którzy posiadają kartę programu lojalnościowego VITAY. LINK4 i ORLEN Usługi Finansowe przygotowały wspólną, niezwykle atrakcyjną ofertę, dzięki której kierowcy mogą zyskać podwójnie

Jak zyskać podwójnie?

To bardzo proste. Tankujesz na stacjach ORLEN i masz kartę VITAY lub aplikację ORLEN VITAY? Szukasz najlepszego dla siebie ubezpieczenia? Korzystaj dwa razy! Za każdą złotówkę wydaną na ubezpieczenie LINK4 – kupione za pośrednictwem strony www.orlen-ubezpieczenia.pl – właściciel konta VITAY otrzyma w tym Programie aż pięć punktów! W punktowanej ofercie dostępne są polisy komunikacyjne OC, Auto Casco, NNW i Smart Casco, a także ubezpieczenia mieszkania i podróży.

Z myślą o kierowcach

Program VITAY to jeden z najpopularniejszych programów lojalnościowych w Polsce. Już od ponad 20 lat jego uczestnicy tankując paliwo lub robiąc zakupy na stacji, zbierają punkty, które potem mogą wymieniać na atrakcyjne nagrody lub zniżki.

Teraz punkty te zdobywamy również kupując ubezpieczenia LINK4 za pośrednictwem ORLEN Usługi Finansowe. Proces jest wyjątkowo prosty. Wystarczy zapoznać się z ofertą ubezpieczeń na stronach Programu VITAY i podczas kupowania polisy podać numer karty lojalnościowej. Po opłaceniu polisy zostaną nam naliczone dodatkowe punkty. Potem już czas na wybór wymarzonej nagrody, a jest z czego wybierać. W ofercie znajdziemy: elementy wyposażenia domu, sprzęt sportowy, artykuły dla dzieci, AGD i RTV oraz kupony zniżkowe do sklepów i wiele innych bonusów.

Z tej atrakcyjnej oferty łączonej skorzystał już pan Marek (39 l.) z Krakowa:

Na Orlenie tankuję od lat. Jest najlepszy, ma najszybszą obsługę, mobilnych kasjerów, wprowadzili mobilne płatności więc nie muszę tracić czasu w kolejkach do kasy. Można smacznie zjeść, a co ważne, to nasza polska marka. Odkąd dołączyłem do Programu VITAY, zbieram punkty przy każdym tankowaniu, a potem dzieci i żona wybierają sobie coś ciekawego z katalogu nagród. I wszyscy są zadowoleni. Niedawno dowiedziałem się, że to nie koniec korzyści z tankowania na Orlenie. Okazało się z moich wyliczeń, że pakiet OC/AC w LINK4 jest najbogatszy i daje najwięcej korzyści, a dodatkowo jako posiadacz karty lojalnościowej VITAY mogę zyskać sporo dodatkowych punktów na nagrody. Wykupiłem więc moje ubezpieczenie komunikacyjne w LINK4, ale tym razem za pośrednictwem strony internetowej www.orlen-ubezpieczenia.pl. Wydałem 1600 złotych na pakiet OC/AC w LINK4, dostałem unikalny Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony, a dodatkowo zyskałem aż 8000 punktów na nagrody z katalogu Orlen VITAY! I takie zakupy to ja lubię. Jestem lojalny i jako stały klient korzystam z dodatkowych bonusów, a przy tym wiem, że wybieram najlepsze produkty na rynku. To daje dużą satysfakcję.

Podobnie jak pan Marek zrobiły już tysiące polskich kierowców. Warto o tym pamiętać przy zakupie ubezpieczenia naszego auta i sprytnie skorzystać z łączonej oferty i LINK4 i ORLEN Usług Finansowych.

Liczy się bezpieczeństwo

Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych LINK4, spółki z Grupy PZU, przez ORLEN Usługi Finansowe jest kolejnym dobrym przykładem współpracy polskich spółek działających w różnych obszarach biznesowych – podkreśla Patrycja Kotecka, członek Zarządu LINK4. – Mamy dobry produkt, z którym chcemy dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. Szczególnie w czasach niepewności ważne jest, by po drugiej stronie mieć solidnego partnera, który będzie wiarygodny nie tylko dla nas, ale także dla naszych klientów. Ubezpieczenia komunikacyjne LINK4 zostały docenione przez niezależnych ekspertów, wygrywając w prestiżowym rankingu „Rzeczpospolitej” na najlepszy pakiet OC, Assistance i NNW na 2021 rok, a co dla nas szczególnie cenne po raz kolejny zdobyliśmy Złoty Laur Klienta. Tym bardziej cieszy nas, że we współpracy z Orlen Usługi Finansowe możemy dotrzeć do jeszcze szerszego grona klientów – dodaje Patrycja Kotecka.

Warto postawić na sprawdzonych partnerów. Kierowca, chcąc skorzystać z łączonej oferty ORLEN Usług Finansowych i LINK4, może wybrać najwygodniejszy dla siebie sposób: sprzed ekranu komputera, telefonu komórkowego lub dzięki infolinii. Musi tylko pamiętać o podaniu numeru karty VITAY. Warto zapisać do ulubionych zasobów zarówno adres www.orlen-ubezpieczenia.pl, jak i numer infolinii (22) 444 44 55. Co dalej? Korzystać, bo cenne bonusy czekają, a połączenie zakupów paliwowych z atrakcyjnym ubezpieczeniem to oszczędność pieniędzy i czasu.

Materiał powstał przy współpracy z LINK4.