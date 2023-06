Wyjątkowe nagrody czekają! Weź udział w Loterii Jubileuszowej LINK4 i odjedź nowym samochodem

To tak proste, że musisz spróbować. Wystarczy kupić polisę, by dać sobie szansę na nowy samochód. Ale to nie koniec atrakcyjnych nagród. Do wygrania są Toyoty Yaris Cross Hybrid oraz karty paliwowe ORLEN o wartości 400 złotych. W loterii z okazji 20. urodzin LINK4 może wziąć udział każdy klient indywidualny. Wystarczy, że między 1 czerwca a 31 sierpnia 2023 roku kupisz lub przedłużysz polisę OC lub OC/AC w LINK4. Losowanie kart paliwowych co tydzień!

LINK4 to wiodąca firma na rynku ubezpieczeń. Teraz obchodzi swoje dwudziestolecie i to w wielkim stylu! Właśnie rozpoczęła się Loteria Jubileuszowa, która daje szansę na wygranie nowiutkiej Toyoty Yaris Cross Hybrid wraz z ubezpieczeniem, ale także karty paliwowej ORLEN, dzięki której będziesz miał pełny bak i okazję do niesamowitych podróży.

20. urodziny LINK4 to dla nas wielkie wydarzenie. Do świętowania chcemy zaprosić naszych klientów i podziękować im za zaufanie, jakim nas obdarzyli. W loterii mogą wziąć udział osoby, które już są z nami i planują przedłużyć polisę na kolejny okres, jak również nowi klienci, którzy pierwszy raz skorzystają z naszych usług. Trzymamy kciuki za wszystkich i życzymy im powodzenia w losowaniu – mówi Patrycja Kotecka, dyrektor Pionu Marketingu LINK4.

Pomóż szczęściu - kup polisę i zarejestruj się

Także do Ciebie może uśmiechnąć się szczęście. Trzeba mu jednak trochę pomóc. Jak? Wystarczy, że zakupisz nową albo przedłużysz dotychczasową polisę OC lub OC/AC w LINK4. Ważne, aby umowa dotyczyła pojazdu do 3,5 tony i była zawarta w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 roku. Możesz to zrobić w dowolny sposób, np. na stronie orlen-ubezpieczenia.pl, przez telefon, internet lub u agenta.

Następnie należy opłacić polisę w części lub całości i zarejestrować się na stronie loterii www.loteriaLINK4.pl, podając również numer polisy.

To pierwszy krok w kierunku zdobycia cennej nagrody.

Szansa na wygraną co tydzień

Począwszy od 14 lipca, co tydzień odbywać się będzie losowanie nagród tygodniowych. Każde z nich wyłoni aż 20 laureatów karty paliwowej ORLEN o wartości 400 zł. I tak przez 13 tygodni!

Odbędą się też dwa losowania nagrody głównej - 24 sierpnia i 12 października. Do wygrania będą wtedy dwie fantastyczne Toyoty Yaris Cross Hybrid każda o wartości ponad 126 tys. zł. Dodatkowo nie będziesz się musiał martwić o ubezpieczenie, ponieważ wraz z autem dostaniesz w prezencie voucher z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC lub OC+AC w LINK4 o maksymalnej wartości 5000 zł.

O wygranej dowiesz się przez telefon

Laureaci nagród w Loterii Jubileuszowej LINK4 nie będą musieli długo czekać na dobre wiadomości. Już w ciągu 7 dni od przeprowadzenia losowania, organizator powiadomi zwycięzców specjalnym SMS-em. Laureat nagrody głównej dowie się o wygranej telefonicznie. Dokładne wyniki każdego losowania, zarówno nagród tygodniowych, jak i nagrody głównej, będą także dostępne na stronie internetowej www.wyniki.smolar.pl.

Nie przegap szansy na spełnienie swoich marzeń. Kup polisę, zarejestruj się i weź udział w Loterii Jubileuszowej LINK4. Niech 20. urodziny wiodącego na rynku ubezpieczyciela staną się także Twoim świętem!

Szczegóły i regulamin loterii są dostępne na stronie www.loteriaLINK4.pl.