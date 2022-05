Atrakcyjna propozycja dla kierowców! Zbieraj dodatkowe punkty z aplikacją ORLEN VITAY i ubezpieczeniem w LINK4

Kierowcy korzystający z aplikacji ORLEN VITAY mogą zyskać dodatkowe punkty i nagrody za wykupienie ubezpieczenia w LINK4. Propozycja jest bardzo atrakcyjna, ponieważ dotyczy nie tylko OC, Autocasco, NNW i Smart Casco, ale także ubezpieczenia nieruchomości czy polis podróżnych

Korzyści pomnożone przez dwa

Oferowany przez PKN ORLEN Program VITAY jest obecnie jednym z ulubionych programów lojalnościowych Polaków, którzy cenią go za szeroką ofertę i transparentne zasady. Kierowcy dostają punkty za tankowanie i zakupy na stacjach ORLEN, potem wymieniają je na atrakcyjne nagrody lub zniżki. Teraz punkty można zyskać także za zakup ubezpieczenia LINK4 na stronie internetowej orlen-ubezpieczenia.pl, gdzie znajdują się szczegóły dotyczące wybranych ubezpieczeń. Żeby kupić polisę, wystarczy podać numer karty lojalnościowej. Każda złotówka wydana w ten sposób na ubezpieczenie w LINK4 zasili konto VITAY pięcioma punktami! Opcji jest naprawdę wiele, ponieważ w punktowanej ofercie znajdują się zarówno polisy komunikacyjne OC, Autocasco, NNW i Smart Casco, jak i ubezpieczenia nieruchomości czy polisy podróżne.

Jak to działa?

Otrzymane w ten sposób punkty VITAY można wymienić na cenne przedmioty, m.in. wyposażenie domu, w tym sprzęt AGD i RTV, sprzęt sportowy, prezent dla dziecka. Są także kupony zniżkowe do sklepów i wiele innych bardzo atrakcyjnych nagród. Z tej oferty skorzystał niedawno pan Dawid (35 l.) z Elbląga: – Orlen to moja ulubiona stacja. Lubię wspierać polskie firmy, tym bardziej jeżeli widzę w nich realny potencjał. Na Orlenie kupuję nie tylko paliwo i nigdy się nie zawiodłem. Jakość orlenowskich produktów robi naprawdę świetne wrażenie. – uśmiecha się pan Dawid. – Jako stały klient biorę udział w programie VITAY. Najczęściej korzystam ze zniżek na paliwo, ale nie tylko. Na początku kwietnia kończyło mi się OC. Kiedy na stacji dowiedziałem się o współpracy Orlenu z LINK4, zainteresowałem się ofertą tego ubezpieczyciela. Dokonując szybkiej kalkulacji przy pomocy strony orlen-ubezpieczenia.pl wykupiłem nową polisę w LINK4. Za 350 złotych dostałem ubezpieczenie OC z bogatą paletą dodatkowych usług, takich jak Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Dodatkowo otrzymałem aż 1750 punktów na koncie ORLEN VITAY. To był strzał w dziesiątkę. Mam bogaty pakiet ubezpieczenia OC i jeszcze punkty na nagrody. Same plusy!

Komfortowy zakup

Chcąc skorzystać z łączonej oferty spółek ORLEN Usług Finansowych i LINK4, kierowca może wybrać najwygodniejszy dla siebie sposób zakupu polisy: za pośrednictwem komputera lub smartfona, wchodząc na stronę orlen-ubezpieczenia.pl lub dzięki specjalnej infolinii (22) 444 44 55. Należy tylko pamiętać o podaniu numeru swojej karty VITAY. Cenne nagrody czekają, a połączenie zakupu wysokiej jakości paliwa z atrakcyjnym ubezpieczeniem to oszczędność pieniędzy i czasu.

Materiał powstał przy współpracy z Grupą PZU.