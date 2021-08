Starosta płocki wypadł z łodzi w niedzielę, jest poszukiwany

Poszukiwany mężczyzna, który w niedzielę wieczorem wypadł z łodzi pływającej po Wiśle w rejonie miejscowości Świniary niedaleko Płocka, to starosta płocki Mariusz Bieniek - przekazał PAP zastępca płockiego prokuratora rejonowego Marcin Policiewicz. Jak dodał, w sprawie zostanie wszczęte śledztwo

Wypadek wydarzył się w niedzielę wieczorem na Wiśle powyżej miejscowości Świniary niedaleko Płocka. Jak informowała wcześniej straż pożarna, gdy z łodzi wypadło trzech mężczyzn, dwóch z nich wydostało się na brzeg, w tym dzięki pomocy innych osób, natomiast trzeciego mężczyzny nie udało się odnaleźć, mimo trwającej kilka godzin akcji, którą zakończono po zmroku.

Akcję poszukiwawczą na Wiśle wznowiono w poniedziałek rano – uczestniczy w niej kilkanaście jednostek pływających. Służby dotąd nie ujawniały personaliów osoby poszukiwanej.

Mogę oficjalnie potwierdzić, że poszukiwania dotyczą starosty płockiego. Na tę chwilę, wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem. W sprawie tej zostanie wszczęte śledztwo - powiedział PAP w poniedziałek po południu prokurator Policiewicz. Dodał, iż aktualnie trwają przesłuchania dwóch mężczyzn, który uczestniczyli w zdarzeniu.

To znajomi starosty, którzy wraz z nim popłynęli Wisłą na ryby. Łódź wywróciła się, gdy wpłynęła na mieliznę. Z uwagi na to, że nie było tam głęboko, płynący łodzią podjęli próbę postawienia jej na wodzie. W pewnej chwili starosta oddalił się i nie był w stanie wrócić. Dwaj pozostali mężczyźni, mimo podjętej próby, nie zdołali do niego dopłynąć – powiedział prokurator Policiewicz o wstępnych ustaleniach, dotyczących zdarzenia.