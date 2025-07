Odreagowanie USD, a może zmiana trendu?

Po słabym rozpoczęciu pierwszej sesji lipca amerykański dolar próbuje wyprowadzić kontratak. Z pomocą przychodzą mu wczorajsze dane z tamtejszego przemysłu, jak i dzisiejszy Raport Challengera. W środę czekamy na decyzję Rady Polityki Pieniężnej, która według prognoz nie zmieni wysokości kosztu pieniądza w Polsce.

Lepsze dane z USA

Wczorajsze dane ze Stanów Zjednoczonych przyniosły ocieplenie wizerunku dolara. Lepsze od rynkowych oczekiwań były finalne wskazania indeksów PMI i ISM dla przemysłu. Pierwszy z nich wzrósł z 52 pkt do 52,9 pkt mimo prognozowanego braku zmian. Drugi zwiększył się z 48,5 pkt do 49 pkt (konsensus 48,8 pkt). Sprawdzając poszczególne składowe raportu ISM, widzimy jednak pewne obawy. Zatrudnienie spadło do 45 pkt, co jest najniższym poziomem od kwietnia, czyli wejścia w życie ceł na towary importowane do USA. Zmniejszył się indeks zamówień (46,4 pkt), natomiast wzrósł cen płaconych (69,7 pkt). Ostatecznie, wartość ISM pozostała w strefie dekoniunktury, jednak mocniej od oczekiwań zbliżyła się do poziomu 50 pkt oddzielającego recesję od rozwoju. Dodatkowo w gospodarce USA wzrosła liczba wakatów do 7,769 mln, mimo prognozowanego spadku z 7,395 mln na 7,3 mln. Publikacje dały chwile wytchnienia dolarowi, po tragicznym wtorkowym poranku.

Czy dolar wykorzysta swoją szansę?

Wczorajsze odczyty ze Stanów umocniły walutę zza oceanu. Kurs USD/PLN wzrósł z porannego dołka przy 3,585 PLN do 3,62 PLN. „Zielony” odrobił straty także do euro. Notowania EUR/USD osunęły się z 1,183 USD do 1,177 USD. Ruchy, póki co nie oznaczają trwałej zmiany kierunku trendu. Dają jednak do zrozumienia, że rynek wręcz czeka na sygnały, dające argumenty do odreagowania słabości dolara w krótkim terminie. Walucie zza oceanu wciąż ciążą przyszłe obniżki stóp procentowych FED, jak również niepewność taryfowa (termin osiągnięcia porozumień mija 9 lipca), która narusza zaufanie do amerykańskiej gospodarki. Ponadto z mediów dowiadujemy się, że projekt ustawy Trumpa o podatkach i cięciach przeszedł przez Senat. Aktualnie zadłużenie Stanów Zjednoczonych to ponad 37 bilionów USD. Big Beautiful Bill ma je zwiększyć o kolejne ponad 3 biliony USD, co oznacza przebicie 40 bilionów USD w niedalekiej przyszłości.

USD/PLN vs RPP

Dziś decyzję w sprawie kosztu pieniądza podejmuje Rada Polityki Pieniężnej. Rynkowe oczekiwania mówią o pozostawieniu głównej stopy procentowej na poziomie 5,25%. Brak rozważania obniżki ugruntował poniedziałkowy wzrost inflacji konsumenckiej w Polsce do 4,1% r/r. Analitycy prognozowali pozostanie przy 4% r/r. Scenariusz braku cięcia nie powinien osłabić złotego, jednak każda wzmianka o przyszłych obniżkach podczas jutrzejszej konferencji prof. Adama Glapińskiego może na to wpłynąć. Sierpniowe posiedzenie RPP nie jest decyzyjne, dlatego kolejny raz Rada dostarczy nam większych emocji dopiero we wrześniu. Czy do tego czasu USD/PLN przełamie wczorajsze minimum przy 3,585 PLN? Wszystko zależeć będzie od siły złotego oraz zachowania dolara. Warto zatem śledzić również odczyty z amerykańskiej gospodarki. W momencie pisania tekstu już wiemy, że Raport Challengera wskazał spadek liczby zwolnień z 93,82 tys. do 48 tys. To wzmocniło amerykańską walutę, wznosząc kurs USD/PLN do 3,615 PLN tuż po publikacji.

Dawid Górny, analityk walutowy Walutomat.pl