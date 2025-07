Glapiński: działamy pragmatycznie, by obniżyć inflację

Lipcowa projekcja Narodowego Banku Polskiego (NBP) pokazuje, że w średnim okresie inflacja będzie zgodna z celem inflacyjnym NBP (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.), ocenia prezes NBP i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński. „Nie zapowiadamy ścieżki obniżek stóp procentowych. To nie jest początek cyklu obniżek stóp procentowych” - powiedział też Glapiński.

„Projekcja pokazuje, że w tak zwanym średnim okresie inflacja będzie zgodna z celem inflacyjnym NBP. To, co nas interesuje w średnim okresie inflacja będzie zgodna z celem inflacyjnym NBP - 2,5 proc. plus minus 1 pkt proc.[…] Według projekcji, od lipca inflacja będzie zgodna z celem NBP - 2,5 proc. plus minus 1 pkt proc.” - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Wymienił cztery czynniki, które będą dla Rady kluczowe - są to: polityka fiskalna, kształtowanie się koniunktury, sytuacja na rynku pracy oraz ceny energii.

„Obniżająca się z kwartału na kwartał inflacja to dowód, że polityka pieniężna NBP na ostatnich miesiącach i kwartałach były właściwe. Pomimo tych wszystkich krytyk, które się na nas wylewały, oskarżeń o zbyt wysoką stopę procentową, rozwój sytuacji potwierdza, że to była właściwa w pełni polityka. Spadek inflacji oznacza bowiem, że polityka pieniężna nie dopuściła do utrwalenia podwyższonej dynamiki cen, która w poprzednich kwartałach wzrosła w skutek decyzji regulacyjnych” - dodał szef banku centralnego.

Obniżka stóp nie jest początkiem cyklu

Wczorajsza obniżka stóp procentowych nie oznacza początku cyklu cięcia stóp, poinformował prezes Adam Glapiński. Dodał, że stopy procentowe będą prawdopodobnie maleć dalej, „jeśli nie będzie wyskoku inflacji - ale obecnie nie widać ku temu powodów„.

„Nie zapowiadamy ścieżki obniżek stóp procentowych. To nie jest początek cyklu obniżek stóp procentowych” - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Zastrzegł jednocześnie, że ”przy sprzyjających danych obniżka stóp procentowych we wrześniu jest możliwa”.

Dług publiczny przekroczy unijny próg 60 proc. w relacji do PKB w 2026 r.

Wszystko wskazuje, że dług publiczny przekroczy unijny próg 60 proc. w relacji do PKB w 2026 r., ocenił prezes NBP.

„Wszystko wskazuje, że w 2026 roku dług publiczny po raz pierwszym w historii przekroczy unijny próg 60 proc. PKB. Bardzo szybkie narastanie długu niepokoi, bo stwarza ryzyko dla stabilności makroekonomicznej, w tym dla długookresowej stabilności cen - czyli dla inflacji” - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Prezes NBP prof. Adam Glapiński na konferencji prasowej, 3 lipca 2025 / autor: YT @nbppl - screen

RPP obniżyła stopy procentowe

RPP postanowiła wczoraj obniżyć stopy procentowe o 0,25 pkt proc., do 5 proc. w przypadku (głównej) stopy referencyjnej. Konsensus rynkowy zakładał brak zmiany stóp proc.

W komunikacie po posiedzeniu Rady podano, że w ocenie RPP, w najbliższych miesiącach obniży się poniżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP. Biorąc to pod uwagę, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP.

Rada zapoznała się z wynikami lipcowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD. Zgodnie z projekcją - przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 9 czerwca 2025 r. - roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,5-4,4 proc. w 2025 r. (wobec 4,1-5,7 proc. w projekcji z marca br.), 1,7-4,5 proc. w 2026 r. (wobec 2-4,8 proc.) oraz 0,9-3,8 proc. w 2027 r. (wobec 1,1-3,9 proc.).

ISBnews, sek

