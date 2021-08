Japonia: Radioaktywna woda z Fukushimy trafi do oceanu

W związku z obawami rybaków operator zniszczonej elektrowni jądrowej w Fukushimie zamierza wybudować kilometrowy tunel, by spuścić radioaktywną wodę głębiej do oceanu. Japoński rząd będzie natomiast interwencyjnie skupował od rybaków owoce morza – podały media.

Przeciwko takiemu rozwiązaniu problemu protestowały rządy Chin i Korei Południowej, a także japońscy rybacy, którzy obawiają się, że klienci nie będą chcieli kupować owoców morza złowionych na okolicznych wodach.

W związku z tymi obawami operator elektrowni, firma TEPCO, zamierza zbudować tunel długości około kilometra, by spuścić skażoną wodę dalej od brzegu, na obszarze, co do którego nie wydano licencji połowowych – podała we wtorek japońska agencja prasowa Kyodo, powołując się na anonimowe źródła.