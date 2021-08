Tempo rozwoju elektromobilności zależy od infrastruktury ładowania

Przyspieszenie budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce to warunek konieczny sukcesu elektromobilności - poinformował ISBnews prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) Jakub Faryś.

Mam nadzieję, że sprzedaż samochodów elektrycznych w drugim półroczu 2021 roku znacząco przyspieszy, bo wedle zapowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środowiska lada tydzień powinna ruszyć druga część programu dopłat do zakupu samochodów elektrycznych ‘Mój elektryk’, skierowana do firm. Tu upatruję głównego sukcesu, bo trzy czwarte nowych samochodów nabywają przedsiębiorstwa, a po drugie dużo firm chce zbudować wizerunek przedsiębiorstwa przyjaznego dla środowiska - powiedział Faryś w rozmowie z ISBnews w kuluarach Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

Zastrzegł jednocześnie, że spodziewany wzrost dynamiki może być częściowo ograniczony przez ogólnoświatowy kryzys z dostępnością półprzewodników, który ogranicza produkcję samochodów, w tym elektrycznych.

Szef PZPM ma jednak nadzieję, że w kolejnych latach dynamika rozwoju rynku samochodów elektrycznych będzie znacząco przekraczać 100 proc.

Wciąż mówimy jednak o dziesiątkach tysięcy sztuk pojazdów rocznie, nie o setkach tysięcy - podkreślił.

W jego ocenie, ważne pytanie polega również na tym, czy za rosnącą dynamiką sprzedaży samochodów elektrycznych nadąży dynamika rozwoju infrastruktury ładowania.

My możemy tylko apelować do rządu, żeby stworzone zostały takie warunki, by komercyjne systemy ładowarek były opłacalne, a z drugiej strony by jak najszybciej powstawały stacje ładowania instalowane przez podmioty publiczne w tych miejscach, gdzie są one niezbędne. W ostatecznym rozrachunku to właśnie od infrastruktury ładowania będzie zależał sukces całej elektromobilności – podsumował Jakub Faryś.