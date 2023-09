Liczba samochodów z wtyczką szybko rośnie

Liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych oraz hybryd typu plug-in w Polsce wzrosła w okresie styczeń - sierpień tego roku o 46 proc. r/r (o 23 081) - wynika z licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Liczba rejestracji samochodów w pełni elektrycznych wyniosła w pierwszych ośmiu miesiącach tego roku 13 270 szt. i wzrosła o 61,51 proc. r/r, a hybryd plug-in - 9 811 szt., co oznacza wzrost o 29,36 proc. r/r.

Według danych z końca sierpnia 2023 r., w Polsce były zarejestrowane łącznie 48 533 osobowe i użytkowe samochody całkowicie elektryczne (BEV). Przez pierwszych osiem miesięcy br. ich liczba zwiększyła się o 15 137 sztuk, tj. o 67 proc. r/r.

Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 984 szt.

„Zwykle okrągłe liczby są powodem do świętowania, cieszymy się zatem, bo ostatnie dane dają taką możliwość. Niebawem po polskich drogach będzie jeździło 50 tysięcy wszystkich rodzajów samochodów bateryjnych - w tym 5 tys. samochodów dostawczych i ciężarowych, 1 000 autobusów, 200 pojazdów wodorowych, 600 tys. hybryd a także 18,5 tys. motocykli i motorowerów. Do tego dochodzą 3 tys. stacji z 6 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania. Oczywiście porównując się do tak rozwiniętych krajów, jak Francja czy Niemcy mamy jeszcze sporo do zrobienia, ale dynamika wzrostów jednoznacznie pokazuje, że nisko- i zeroemisyjność to kierunek, w którym polska branża motoryzacyjna będzie podążała. Jednak już dziś musimy zrobić wszystko, żeby ten trend nie spowodował pojawienia się Europy dwóch prędkości, w której Polska pozostanie w grupie krajów wolniej rozwijających się w tym obszarze” - powiedział prezes PZPM Jakub Faryś.