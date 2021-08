Jak skutecznie wdrożyć pracę hybrydową

Praca hybrydowa szybko staje się rzeczywistością. W wielu przypadkach wdrożenie tego modelu nie będzie jednak łatwe i spowoduje niemałe zamieszanie. Co zrobić, aby strategie firm nie powstawały na zasadzie prób i błędów, a były przemyślane?

Zdaniem specjalistów Cisco, kluczową role odegrają nie tylko liderzy zespołów oraz kultura pracy, ale także odpowiednia infrastruktura cyfrowa.

Jak wskazują eksperci Cisco, na pracę hybrydową składają się dwa elementy: umożliwienie wykonywania obowiązków zarówno z domu, jak i biura oraz dostosowanie narzędzi pracy. Pracownicy muszą mieć możliwość współpracy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie dzięki inteligentnym, bezpiecznym oraz stabilnym narzędziom. Kluczowe obszary rozwoju, na których powinien skupić się biznes, to:

· wsparcie zespołów odpowiednimi narzędziami,

· zabezpieczenie organizacji,

· rozwój infrastruktury,

· zapewnienie odpowiednich doświadczeń dla wszystkich użytkowników.

Ogłaszając powrót do biur, liderzy zespołów muszą mieć na uwadze dobrostan pracowników, którzy nie zawsze podchodzą do pracy stacjonarnej z entuzjazmem. Wiele miesięcy wykonywania obowiązków z domu sprawiło, że ludzie przyzwyczaili się do tego modelu i docenili np. oszczędność czasu potrzebnego na dojazdy do biura. Jak wynika z raportu „Powrót firm do biura a pandemia COVID-19”, aż 44 proc. badanych na wieść o planowanym powrocie do miejsca pracy odczuwa stres i zaniepokojenie, natomiast niemal połowa rozważa możliwość pracy w modelu hybrydowym.

Pandemia COVID-19 uświadomiła nam, że biuro nie jest jedynym miejscem, z którego wykonujemy swoje obowiązki. Dlatego ważne jest, aby zapewnić te same doświadczenia osobom, które pracują z domu czy kawiarni, a nawet samochodu – np. uczestnicząc w spotkaniu i korzystając z zestawu głośnomówiącego. Narzędziem, które to umożliwia, jest Webex, w którym od ostatniego roku wprowadzono ponad 800 innowacji obejmujących m.in. tłumaczenia w czasie rzeczywistym z angielskiego na 108 innych języków; niwelowanie dźwięków w tle, które mogą zakłócać rozmowę; rozpoznawanie gestów czy umieszczanie dodatkowych informacji na temat uczestników spotkania. Wiele z tych funkcji wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Platformę do współpracy uzupełniają urządzenia, takie jak Webex Desk Pro oraz Webex Desk Camera.

Jak podkreślają eksperci Cisco, bez zapewnienia odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa nie uda się wdrożyć pracy hybrydowej. Jest to niezwykle trudne zadanie, gdyż ten model zakłada, że urządzenia i pracownicy mogą znajdować się w wielu różnych miejscach, cały czas dołączając i opuszczając firmową sieć. Powierzchnia ataku jest znacznie większa niż w sytuacji, gdy każdy pracuje z biura.

Z pomocą administratorom IT przychodzą rozwiązania Cisco, które ułatwiają weryfikację użytkowników i urządzeń, zapewniają bezpieczny dostęp oraz pozwalają zabezpieczyć pracowników zdalnych. Platforma chmurowa SecureX pozwala wykorzystać istniejącą infrastrukturę i zintegrować ją z ofertą Cisco Secure. Dzięki temu firmy mogą uprościć procesy bezpieczeństwa, uzyskać wgląd w działanie systemów i aplikacji oraz zwiększyć efektywność.

Cisco zapewnia wszystkie elementy architektury SASE – takie jak najlepsze w swojej klasie rozwiązania sieciowe, dostęp zdalny, zabezpieczenia chmury, dostęp do sieci w modelu „zero trust” i możliwość stałego monitorowania. Firma łączy je w jedną usługę abonamentową i zapewnia bezproblemowy, bezpieczny dostęp do dowolnej aplikacji, w dowolnej sieci lub chmurze oraz z dowolnego miejsca, w którym pracują użytkownicy w modelu hybrydowym.

Prywatność jest podstawowym prawem człowieka. Filozofia ta jest podstawą wszystkich technologii i produktów Cisco: od wysoce bezpiecznych narzędzi sieciowych po środowisko Webex. Przykładowo nowa platforma firmy People Insights udostępnia wskaźniki i cele dotyczące wydajności indywidualnym użytkownikom Webex, a nie całej organizacji. Z kolei redukcja hałasu i wirtualne tła w systemie Webex mogą zmniejszyć stres związany z pracą w trudnych warunkach domowych.

Jednocześnie klienci firmy mają korzyść z tego, że mechanizmy bezpieczeństwa są uwzględniane już na etapie tworzenia każdego produktu i rozwiązania Cisco (security by design), a nie „dołączane” do gotowych systemów. Dotyczy to oczywiście również środowiska współpracy Cisco Webex. Jako pierwsza firma tworząca oprogramowanie tej klasy, Cisco wprowadziło do usługi zabezpieczenie ograniczonego zaufania „zero trust”. Wymaga ono certyfikacji od każdego uczestnika spotkania i urządzenia przed uzyskaniem dostępu do połączenia. Ograniczenia związane z bezpieczeństwem eliminuje również uwierzytelnianie bez haseł i uwierzytelnianie wieloskładnikowe, które uzupełniają istniejące szyfrowanie typu end-to-end.

Doświadczenie pracy w biurze nie jest jedyną rzeczą, która zmieniła się na zawsze. W modelu hybrydowym biura domowe muszą być tak samo sprawnie i bezpiecznie połączone jak biura stacjonarne. A doświadczenie wirtualnej współpracy powinno być równie dobre, jak nie lepsze niż osobiste. Wydajność pracowników zależy m.in. od ich interakcji z aplikacjami, a wrażenia z korzystania z aplikacji zależą w dużej mierze od wydajności sieci.

Dlatego bez względu na to, gdzie znajdują się pracownicy, Cisco stosuje te same rozwiązania do monitorowania wydajności sieci i aplikacji. Należą do nich narzędzia takie jak ThousandEyes, które zapewniają całościowy wgląd w stan połączenia sieciowego i aplikacji niezależnie od tego, czy połączenia odbywają się za pośrednictwem domowego łącza szerokopasmowego czy sieci korporacyjnej lub bramki bezpieczeństwa Meraki – które mają zapewnić bezpieczne połączenia rozszerzające sieć korporacyjną do domu oraz odpowiedni backup.

Partnerstwa Cisco z dostawcami usług komunikacyjnych na całym świecie mają fundamentalne znaczenie dla przekształcania sieci. Pomagamy im utrzymać dobrą kondycję Internetu i zapewnić wysokiej jakości łączność jak największej liczbie osób i firm m.in. w zakresie gwarancji szybkich połączeń w okresach przeciążenia, dostarczenia zaufanych opcji połączeń z wbudowanymi usługami bezpieczeństwa w celu ochrony własności intelektualnej, rozwiązań SD-WAN oraz zawsze dostępnych połączeń mobilnych LTE i 5G – mówi Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce.

Nowoczesny sprzęt sieciowy zmienia również doświadczenia w biurze – na przykład poprzez zapewnienie zgodności z polityką bezpieczeństwa i higieny pracy.

Technologie takie jak bezprzewodowe punkty dostępowe Cisco, DNA Spaces (platforma lokalizacji i Internetu rzeczy) oraz urządzenia IoT, kamery i czujniki Meraki przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa środowiska pracy. Mogą one monitorować temperaturę, oświetlenie, wilgotność i poziom hałasu w otoczeniu, a także kontrolować te obszary za pomocą integracji z systemami HVAC i innymi systemami biurowymi. Jednocześnie mogą śledzić zajętość przestrzeni roboczych w czasie rzeczywistym i alarmować, gdy zostaną osiągnięte limity. Ponadto Cisco Webex może również pomóc w znalezieniu wolnych biurek i sal konferencyjnych.

Hybrydowa przyszłość pracy wymaga bez wątpienia nowego spojrzenia na pracowników i przestrzeń, w której funkcjonują. Firmy oprócz zapewnienia bezpiecznego powrotu do biur powinny przemyśleć sposoby wykorzystania przestrzeni (np. poprzez identyfikację miejsc pracy, które są nadmiernie lub niedostatecznie wykorzystywane) oraz wprowadzania odpowiednich zmian w czasie rzeczywistym.

Internet rzeczy może sprawić na tym polu, że biura będą bardziej wydajne dla pracowników i bardziej energooszczędne. Czujniki środowiskowe mogą pomóc kontrolować zużycie energii w ramach instalacji HVAC. Kamery wspierać w lepszym wykorzystaniu powierzchni biurowej, a technologie takie jak oświetlenie w systemie PoE (Power of Ethernet) w kontrolowaniu zużycia energii, zapewniając jednocześnie lepsze ogólne doświadczenie pracowników.

Przyszłość pracy jest bez wątpienia doświadczeniem hybrydowym, ale bardziej integracyjnym i stawiającym na kreatywność z jednoczesnym doświadczeniem wirtualnym, które bywa niekiedy lepsze niż spotkanie twarzą w twarz.

PR/RO

