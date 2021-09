Premier: Samorządowy Polski Ład entuzjastycznie przyjęty przez samorządy

Samorządowy Polski Ład został bardzo entuzjastycznie przyjęty przez samorządy, również samorządowcy z Platformy Obywatelskiej są bardzo zadowoleni - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Pod koniec sierpnia br. premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycje Polskiego Ładu dla samorządów. Zawierają one m.in. dodatkowe 8 mld zł w IV kwartale na 2022 r. w wyniku projektu ustawy, uelastycznienie budżetów, gwarancja dochodów z tytułu PIT i CIT, subwencja ogólna na poziomie ok. 146 mld zł.

Wprowadziliśmy nowe reguły dla samorządowców - powiedział w sobotę w RMF FM Morawiecki.

Jak dodał, „przedstawiliśmy cały Samorządowy Polski Ład, który został bardzo entuzjastycznie przyjęty”.

Na kilku spotkaniach z samorządowcami i to miast średnich, większych, mniejszych gmin, powiatów, przedstawiliśmy plan - powiedział.

To była kwota 140 mld zł. My pokazaliśmy, że z samych tylko dochodów bieżących, razem z subwencją, przekazujemy im 146 mld zł - wyjaśnił szef rządu.

Jak dodał, „my im pokazaliśmy teraz, że w ustawie, która jest właśnie procedowana, będzie to z samych tylko dochodów bieżących 146 mld, a wraz z inwestycjami - kolejne 10 mld zł więcej”.

Czyli mamy do czynienia z dwoma kwotami: 140 oni zakładali, a my im przekazujemy co najmniej 156. To która liczba jest większa? Pytanie retoryczne - rzecz jasna. I my to im wykazaliśmy, pokazaliśmy im to - dochody bieżące, inwestycje. I dlatego samorządowcy - również ci z Platformy Obywatelskiej - są bardzo zadowoleni - powiedział Morawiecki.