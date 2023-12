Premier: Polska potrzebuje jedności!

Polska potrzebuje dziś jedności wszystkich sił politycznych, wierzę, że to możliwe, o jej przeszłości, przyszłości i wielkości dziś o 10:00 w Sejmie - podkreślił premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do zaplanowanego na godz. 10 w Sejmie swojego expose.

W poniedziałek o godz. 10. w Sejmie premier Mateusz Morawiecki wygłosi expose. Następnie, odbędzie się debata a o godz. 15 - głosowanie nad wotum zaufania dla jego rządu. Jeśli rząd nie uzyska większości, dojdzie do tzw. drugiego kroku konstytucyjnego, w którym Sejm wybiera premiera. Kandydatem na premiera KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy jest szef PO Donald Tusk.

CZYTAJ TEŻ:

Szef MON o zapowiadanym przeglądzie kontraktów koreańskich

Starcie rzecznika NBP z dziennikarzem TVN!

W poniedziałek rano premier zamieścił na swoim profilu na portalu X nagranie, w którym lektor wskazuje na osiągnięcia Polski w ostatnich latach. Wśród nich wskazano m.in. budowę Baltic Pipe, przekop Mierzei Wiślanej czy „rekordową inwestycję Intela”. „To zasługa rządu Prawa i Sprawiedliwości, na czele którego przez ostatnie sześć lat stał premier Mateusz Morawiecki, stawiając interes Polski na pierwszym miejscu” - mówi w nagraniu lektor.

„Polska to nasz wspólny dom. Dziś potrzebuje jedności wszystkich sił politycznych. Wierzę, że to możliwie. O jej przeszłości, przyszłości i wielkości dziś o 10:00 w Sejmie. Do zobaczenia” - dodał we wpisie premier.

PAP/ as/