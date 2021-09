Pandemia nauczyła nas płacić kartą

Częstsze korzystanie z płatności kartami po pandemii deklaruje 22 proc. Polaków, z kolei 10 proc. zapowiada częstsze korzystanie z gotówki, wynika z badania „Jak COVID-19 zmienił zwyczaje zakupowe i płatnicze Europejczyków?” zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie spółek z Grupy EVO, m.in. eService.

Pandemia jeszcze bardziej przyspieszyła widoczne już od kilku lat zmiany w zachowaniach zakupowych i płatniczych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Wśród metod płatności w sklepach tradycyjnych karty płatnicze mają w naszym kraju niemal tyle samo zwolenników (96 proc.) co gotówka (97 proc.). Różnica widoczna jest jednak w deklaracjach co do przyszłego wykorzystania tych form płatności. 22 proc. badanych przewiduje, że po pandemii będzie częściej korzystać z płatności kartami, a 5 proc. wskazuje, że będzie to robić rzadziej niż przed pandemią. W przypadku gotówki trend jest odwrotny – 10 proc. deklaruje jej częstsze wykorzystanie, a dwukrotnie więcej zamierza korzystać z niej rzadziej.

Z naszego badania wynika, że Polacy w większym stopniu niż pozostałe europejskie narody są przekonani, że możliwość zapłacenia za usługę kartą lub bezgotówkowo jest wyrazem spełnienia ich oczekiwań w zakresie komfortowej obsługi klientów. Widać, że zapewnienie dostępu do preferowanych przez nich metod płatności przestaje być traktowane jako wyraz nowoczesności, a staje się oczekiwanym standardem. To ważna wskazówka dla firm dostarczających nowoczesne rozwiązania płatnicze, takich jak eService. Ich rolą jest teraz nie tylko dostarczenie niezawodnych i bezpiecznych usług, ale także uczynienie ich jeszcze bardziej przyjaznymi i komfortowymi” - powiedziała prezes eService Joanna Seklecka.

Przy zakupach internetowych 20 proc. Polaków chętniej wybiera płatność kartą, natomiast 19 proc. planuje częściej niż przed pandemią korzystać z płatności za pomocą szybkiego przelewu. Polacy, kupując w internecie, sięgają obecnie też po opcję płatności przy odbiorze w sklepie stacjonarnym lub bezpośrednio u kuriera. Badani płacą wówczas kartą płatniczą (78 proc.) lub gotówką (86 proc.), stosując te metody zamiennie.

Badanie „Jak COVID-19 zmienił zwyczaje zakupowe i płatnicze Europejczyków?” zostało przeprowadzone na zlecenie spółek Grupy EVO w 7 krajach, w których działają, w tym w Polsce. Partnerem badania m.in. w Polsce była Visa, a jego realizację powierzono agencji badawczej ARC Rynek i Opinia.

ISBnews/RO

