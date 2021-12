Glapiński w FT: Gotówka preferowaną formą płatności w Polsce

Ponad 80 proc. bieżących płatności w Polsce dokonuje się za pomocą gotówki, a co czwarty Polak nie ma konta w banku. Połowa z nas nawet rachunki za internet reguluje w okienku. Wielu posiadaczy kart płatniczych używa ich wyłącznie do wypłaty pieniędzy z bankomatu. Nic nie wskazuje na to, by nasze podejście do nowoczesnych płatności miało się radykalnie zmienić w najbliższych latach.