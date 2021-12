Człowiek-chip, który płaci ręką

W moim ciele znajduje się implant. Jeden ruch ręki i płatność dokonana. A ja czuję się niemal jak postać z futurystycznych światów Blade Runnera 2049, Ality czy Cyberpunka 2077 — wyznaje dziennikarz jednego z polskich portali.

Mówiąc o płatnościach bezgotówkowych, myślimy raczej o karcie czy Bliku, które podbiły polski rynek. Czy jednak wkrótce odejdą do lamusa na rzecz płatności… ciałem (a raczej implantem)? Powoli spełnia się to, co znaliśmy dotychczas z powieści science-fiction i możliwe jest już dokonanie płatności za zakupy czy lunch w restauracji jednym ruchem ręki, poprzez niewielki implant. Nową formę płatności postanowił przetestować polski dziennikarz, Konrad Siwik, dziennikarz Wirtualnej Polski, który jako jeden z pierwszych wszczepił sobie urządzenie.

Koszt niewielkiego implantu opracowanego przez polsko-brytyjską firmę wynosi 200 euro (czyli ok. 920 zł), za wszczepienie urządzenia trzeba dopłacić 300 zł. Choć można umieścić je w dowolnym miejscu, najbardziej praktyczna wydaje się jednak dłoń.

