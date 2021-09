Jacek Sasin: "Będziemy musieli przemyśleć naszą politykę w ramach UE"

Rząd nie dostał jeszcze wniosków z Komisji Europejskiej - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do ogłoszonych we wtorek decyzji KE m.in. dotyczących zwrócenia się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za niewykonanie postanowienia dot. Izby Dyscyplinarnej SN