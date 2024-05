Sasin: Nie będzie Polski nowoczesnej bez CPK i atomu

Panie Donaldzie, nie będzie Polski silnej jeśli utraci suwerenność w UE. Nie będzie Polski nowoczesnej bez atomu, CPK, transformacji energetycznej i innych strategicznych inwestycji. Nieprawdopodobne, że Pan tego nie rozumie - napisał poseł Jacek Sasin na platformie X (dawniej Twitter) w odpowiedzi na post premiera Donalda Tuska.

W piątek w całej Polsce trwają obchody z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W obchodach nie uczestniczył premier Polski Donald Tusk. We wpisie na platformie X podzielił się swoimi przemyśleniami odnośnie Narodowego Święta.

3 maja to opowieść o wolności, o rządach prawa, o władzy podległej konstytucji, o marzeniach o Polsce silnej, niepodległej i nowoczesnej. To również opowieść o zdrajcach i głupcach, wysługujących się Rosji, z bogoojczyźnianymi hasłami na ustach. Lekcja ważna do dziś – napisał premier.