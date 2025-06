Zakaz reklam aptek nie podoba się UE. Zapłacimy kary?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w czwartek, że obowiązujący w Polsce zakaz reklamy aptek, punktów aptecznych i ich działalności jest niezgodny z prawem UE. Skargę przeciwko Polsce złożyła w tej sprawie Komisja Europejska w 2024 roku.

„Trybunał uwzględnił skargę w całości i stwierdził, że Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z prawa Unii” – poinformował TSUE w komunikacie.

Ustawa z 2012 r. zakazuje reklamy aptek, co narusza unijne prawo do swobody przedsiębiorczości

Sprawa dotyczy polskich przepisów zakazujących pod groźbą kary finansowej reklamowania aptek, punktów aptecznych oraz ich działalności. W myśl ustawy, która weszła w życie w 2012 roku, apteki mogą udostępniać publicznie jedynie informacje o swojej lokalizacji i godzinach otwarcia.

TSUE uznał, że przepisy te naruszają dyrektywę o handlu elektronicznym, która umożliwia przedstawicielom zawodów regulowanych, w tym farmaceutom, reklamowanie swoich usług online. Choć treść takich reklam musi być zgodna z zasadami wykonywania zawodu, przepisy nie mogą prowadzić do całkowitego zakazu reklamy, jak ma to miejsce w Polsce - uznał Trybunał.

W odniesieniu do innych - pozaelektronicznych - form reklamy TSUE stwierdził, że polskie przepisy naruszają swobodę przedsiębiorczości i świadczenia usług, gwarantowaną przez Traktat o funkcjonowaniu UE. Zakaz ogranicza bowiem możliwość dotarcia do potencjalnych klientów, promowania usług oraz utrudnia dostęp do rynku osobom planującym otwarcie apteki. TSUE podkreślił, że Polska nie wykazała, że ograniczenie tych swobód jest konieczne dla ochrony zdrowia publicznego.

Jeśli nie zmienimy przepisów, będą kary finansowe

Polska powinna teraz niezwłocznie dostosować swoje przepisy do wyroku - zaznaczył TSUE. W przeciwnym razie Komisja Europejska może ponownie skierować sprawę do sądu i domagać się nałożenia na Polskę kar finansowych.

Skargę do KE w sprawie naruszenia unijnego prawa złożyła w 2013 roku Konfederacja Lewiatan, argumentując, że zakaz reklamy ogranicza potencjał polskich farmaceutów. W 2019 roku Komisja wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia, a w 2020 roku – uzasadnioną opinię. Z uwagi na utrzymanie zakazu reklamy, sprawa w 2024 roku trafiła do Trybunału.

