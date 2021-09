PFR i Pekao uruchamiają program finansowania OZE

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) wraz z Bankiem Pekao uruchomi do końca roku nowy program finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE).

PFR przeznaczy na program pilotażowy do 300 mln zł, która to kwota połączona z kapitałem własnym inwestorów i finansowaniem dłużnym pozyskanym od Banku Pekao (co daje łącznie 1 mld zł) umożliwi realizację pierwszych 500 MW nowych instalacji fotowoltaicznych zbudowanych w oparciu o rynkowe ceny energii.

Nowy program kierowany jest do:

deweloperów działających na rynku OZE, którzy chcą zostać inwestorami. inwestorów OZE, którzy chcieliby poszerzyć swoje portfolio o nowy obszar działania w inwestycje rynkowe. wykonawców i operatorów instalacji OZE, którzy chcieliby zostać inwestorami. przedsiębiorców, w tym inwestorów zagranicznych, poszukujących zielonej i tańszej energii elektrycznej dla swoich przedsiębiorstw. spółek obrotu energią elektryczną zabezpieczających sobie źródła dostaw energii odnawialnej dla obecnych i przyszłych klientów. samorządów, które planują zwiększyć udział OZE w swoim miksie energetycznym, podano.

Istotnym wyzwaniem polskiej polityki energetycznej jest zahamowanie wzrostu cen energii poprzez stopniowe zastępowanie źródeł kopalnych energią pozyskiwaną z OZE. W odpowiedzi na potrzebę zwiększenia dynamiki inwestycji w tym obszarze stworzyliśmy nowy program w ramach PFR Green Hub, który wypełnia lukę kapitałową na rynku OZE. Pierwszym partnerem, z którym nawiązaliśmy współpracę, jest Bank Pekao SA, ale jesteśmy otwarci na kolejnych partnerów, którzy wspólnie z nami zasilą polską gospodarkę zieloną energią - powiedział wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak.

Nowy program PFR zwiększy dynamikę rozwoju OZE w Polsce, a także może mieć wpływ na obniżenie kosztów energii dla firm. Ponadto zwiększy dostępność zielonej energii i tym samym poprawi atrakcyjność produktów polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych.

Finansowanie bankowe z Bankiem Pekao oraz finansowanie podporządkowane z PFR jest w tym przypadku łączone w ramach jednej, spójnej struktury finansowania. Oba instrumenty wzajemnie się uzupełniają i właściwe ich połączenie zapewnia szereg korzyści dla inwestora, kredytobiorcy. Jako kluczowy bank korporacyjny w Polsce mamy rzeczywisty wpływ na transformację klimatyczną naszego kraju. Naszym priorytetem jest aktywny udział w finansowaniu inwestycji proekologicznych i zrównoważonych, w tym właśnie z sektora energetycznego i Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) - powiedziała wiceprezes Banku Pekao, nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw, Magdalena Zmitrowicz.

PFR realizuje zadania, działając w ramach Grupy PFR - instytucji finansowych, oferujących instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestujących w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy.

ISBnews/RO

