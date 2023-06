Emilewicz: PFR przygotuje instrument finansowy wspierający MŚP

Przygotujemy mapę drogową działań wspierających udział polskiego biznesu w odbudowie Ukrainy - wskazała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz. Dodała, że jednym z planowanych elementów wspracia będzie nowy instrument finansowy stworzony przez Polski Fundusz Rozwoju.

Podczas konferencji prasowej, wiceminister zapowiedziała, że wspólnie z innymi resortami i instytucjami przygotowywany jest system działań wspierających udział polskiego biznesu w odbudowie Ukrainy. Wskazała że we wtorek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się pierwsze posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polsko-Ukraińskiej Współpracy Rozwojowej i takie spotkania- jak dodała będą odbywały się cyklicznie.

Ich głównym celem będzie wypracowanie możliwie najefektywniejszego modelu działania wspierającego powojenną odbudowę Ukrainy. Będziemy również koordynować realizację najważniejszych, z punktu widzenia interesów polskich przedsiębiorców i naszej gospodarki, działań w tym procesie. We współpracy z innymi resortami, przygotujemy mapę drogową działań realnych do zrealizowania - powiedziała wiceminister i pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. „Jestem przekonana, że Polska jest najlepiej predestynowana do odegrania roli hubu transportowo-logistycznego dla Ukrainy – dodała.