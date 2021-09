Premier: Zamieniliśmy puste obietnice na realizację zadań

Obecny rząd zamienił puste obietnice, jak miało to miejsce wcześniej, na realizację zadań, dzięki czemu m.in. obecnie w Polsce notujemy najniższe bezrobocie w historii - wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego podczas piątkowej konferencji podsumowującej akcję „10 programów na 100 dni”

W polskiej polityce ostatnich kilku lat zamieniliśmy najsłabszą walutę Trzeciej Rzeczpospolitej na twardą walutę, to jest zmieniliśmy puste obietnice na realizację, do których się zobowiązujemy i taki charakter ma program Polski Ład. Bo co jest warta polityka, jeżeli miałaby polegać na tym co tak często obserwowaliśmy do roku 2015, czyli na obiecywaniu, a później te słowa były rzucane na wiatr i z realizacji pozostawało bardzo niewiele - powiedział premier.

Morawiecki podkreślił, że miejsca pracy były dla rządu jednym z najważniejszych zadań i dodał, że obecnie w Polsce jest najniższe bezrobocie w historii i jedno z najniższych w Unii Europejskiej.

Na początku czerwca premier Mateusz Morawiecki przedstawił 10 kluczowych obszarów zmian w ramach Polskiego Ładu, które miały być przeprowadzone w ciągu najbliższych 100 dni.

10 projektów na 100 dni to: 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla wszystkich; emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł; zniesienie limitów do lekarzy specjalistów; harmonogram zwiększenia wydatków na służbę zdrowia do 7 proc. PKB; mieszkanie bez wkładu własnego; dom bez formalności do 70 m kw.; Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wspierający wychowanie dzieci; program inwestycji strategicznych, który ma wspierać rozwój wspólnot lokalnych oraz dużych inwestycji w miastach; wyższe dopłaty do paliwa rolniczego i ułatwienie bezpośredniej sprzedaży przez rolników; Małe Centra Nauki Kopernik w Polsce, które ułatwią dostęp do możliwości edukacyjnych w powiatach.

Polski Ład to nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Jedna z największych obniżek podatków w historii Polaków

Zdecydowaliśmy się na jedną z największych w historii Polaków obniżek podatków; to pozostawienie w portfelach Polaków 16,5 mld zł - powiedział premier Mateusz Morawiecki w konferencji podsumowującej akcję „10 programów na 100 dni”. „Polski Ład” ma służyć powrotowi na szybką ścieżkę wzrostu - dodał.

Pandemia postawiła przed nami ogromne zadania, to czas, który zaburzył ten regularny systemowy, systematyczny wzrost, I dzisiaj „Polski Ład” służyć ma właśnie temu, żebyśmy z powrotem weszli na szybką ścieżkę wzrostu - powiedział Morawiecki.

Jak dodał, szybka ścieżka wzrostu to wyższe wynagrodzenia Polaków, to lepsza edukacja, lepiej opłacana służba zdrowia.

Dlatego zdecydowaliśmy się na jedną z największych w historii Polski obniżek podatków - jeśli nie największą - obniżkę podatków. To pozostawienie w portfelach Polaków 16 i pół miliarda zł. To jednocześnie dla 18 milionów Polaków obniżka podatków. I stąd nasze kolejne zobowiązanie - realizowane już teraz - przyjęta przez rząd ustawa w wyniku, której do 30 tys. zł zarobków rocznych, Polacy nie będą płacili podatku - powiedział.

Szef rządu wskazał, że to wyższy poziom kwoty wolnej, „czyli pracy bez podatku”, niż we Francji, we Włoszech, Hiszpanii, a nawet w Danii.

Podobnie ten drugi próg podatkowy, ten budujący także aspiracje, też spełniający ambicje Polaków, też kształtujący polską klasę średnią, podnosimy pierwszy raz od 12 lat - z 85 na 120 tys. zł. dla tych Polaków, którzy w ten drugi próg już teraz wpadali, czyli ich zarobki roczne przekraczały 85 tys. zł - wskazał premier.

W środę Rada Ministrów przyjęła projekty zmian systemu podatkowego w ramach Polskiego Ładu, które zakładają m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i progu podatkowego do 120 tys. Na nowych rozwiązaniach ma zyskać ok. 18 mln Polaków. Jak mówił na środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, Polski Ład to systemowa zmiana, w wyniku której 16,5 mld zł zostanie w kieszeniach Polaków. Dodał, że zmiany podatkowe spowodują, że 9 mln Polaków przestanie płacić PIT.

Emerytura bez podatku

Do wysokości 2,5 tys. zł emerytura nie będzie obciążona podatkiem, jest to rozwiązanie dla 90 proc. emerytów i rencistów; dla tych emerytów, którzy chcą dalej pracować proponujemy pracę bez podatku - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Premier podczas piątkowej konferencji podsumowującej akcję „10 programów na 100 dni”, w kontekście zobowiązań ujętych w Polskim Ładzie mówił także o emeryturze bez podatku dla 90 proc. emerytów i rencistów.

Do wysokości 2,5 tys. zł emerytura nie będzie obciążona podatkiem, a także dla tych emerytów, którzy czują się na siłach, chcą dalej pracować proponujemy pracę bez podatku, ponieważ chcemy, żeby ci, którzy mają doświadczenie dzielili się tym doświadczeniem, żeby uczyli młodszych, a jednocześnie, żeby zarabiali na swój kapitał emerytalny jak najwięcej - powiedział szef rządu.

