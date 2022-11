Posiedzenie sztabu węglowego z udziałem premiera

W czwartek przed południem w KPRM zebrał się po raz kolejny sztab węglowy z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. „Odpowiednie organy we współpracy z wojewodami i samorządami w całej Polsce dbają o to, by polskie rodziny miały dostęp do taniego węgla odpowiedniej jakości” - przekazał szef rządu.

„Stale monitorujemy sytuację na rynku dostaw” - zapewnił szef rządu we wpisie na Facebooku. Jak dodał, odpowiednie organy pod nadzorem wicepremiera, szefa MAP Jacka Sasina oraz minister klimatu i środowiska Anny Moskwy we współpracy z wojewodami i samorządami w całej Polsce „dbają o to, by polskie rodziny miały dostęp do taniego węgla odpowiedniej jakości”.

Na początku listopada prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dystrybucji węgla przez samorządy. Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel za maksymalnie 1,5 tys. zł za tonę, a gmina sprzedawać go mieszkańcom za nie więcej niż 2 tys. zł za tonę.

Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Trzeba będzie złożyć w swojej gminie wniosek o preferencyjny zakup węgla. Jeśli natomiast sprzedaż będzie prowadzić gmina sąsiednia lub podmiot prywatny, węgiel będzie można kupić po przedstawieniu zaświadczenia wystawianego przez wójta, burmistrza lub prezydenta o tym, że otrzymało się dodatek węglowy.

Importerzy węgla będą z kolei mogli wystąpić o rekompensaty. Środki na ich wypłatę będą pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Maksymalny limit wydatków z Funduszu na rekompensaty w 2023 r. określono na 4,9 mld zł.

PAP/kp