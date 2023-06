Premier: Polityka jest zobowiązaniem!

Dla mnie polityka jest ogromnym zobowiązaniem. To, co staramy się robić, to później staje się rzeczywistością - powiedział premier Mateusz Morawiecki w niedzielę podczas wizyty w Dobroszycach w woj. dolnośląskim. Dodał, że bezrobocie w Polsce jest najniższe wśród państw Unii Europejskiej.

Jak mówił w niedzielę premier, dla niego polityka jest ogromnym zobowiązaniem. „To, co staramy się robić, to później staje się rzeczywistością i wykonanymi inwestycjami. Polska zmienia się w każdym zakątku i pięknieje. Z dobrego zarządzania finansami publicznymi biorą się takie inwestycje dla mieszkańców jak ten plac zabaw” - powiedział podczas wizyty w Dobroszycach na placów zabaw, który dostał dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

„Czytam dane Eurostatu, czyli Komisji Europejskiej, z których wynika, że bezrobocie w Polsce jest najniższe w całej Unii Europejskiej, a wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale zdecydowanie najwyższy wśród wielu krajów, które OECD przebadało i których dane zostały przedstawione parę dni temu” - powiedział szef rządu.

Mateusz Morawiecki zaznaczył jednocześnie, że dla polski gminnej, powiatowej, miast, miasteczek i wsi ważniejsze od danych makroekonomicznych jest to, czy w jaki sposób żyją ich mieszkańcy.

Eurostat poinformował w ubiegłym tygodniu, że w kwietniu tego roku stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, wyniosła w Polsce 2,7 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej; to najniższy wskaźnik w UE. Dodano, że 2,7 proc. poziom bezrobocia odnotowano też w Czechach.

