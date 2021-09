500 osób broni Sobańskiego. W piątek decyzja sądu

Dziennik Gazeta Prawna informuje, że pod listem otwartym w obronie Michała Sobańskiego, wobec którego w piątek sąd zdecyduje o wstrzymaniu lub przedłużeniu tymczasowego aresztowania, podpisało się do tej pory ponad 500 osób. Wśród nich są uznane nazwiska. To jedyny aresztowany w związku z aferą reprywatyzacyjną. Jak wskazują jego obrońcy, akurat on walczył głównie o odzyskanie własnej nieruchomości skradzionej przez komunistów

Michała Sobańskiego aresztowano 23 czerwca 2021 roku. dwa dni później podjęto decyzję o osadzeniu go w areszcie, pomimo możliwości poręczenia majątkowego oraz imiennego ponad 200 uznanych osób. Prokuratura nie zamierza rezygnować z aresztu. W piątek sąd podejmie decyzję czy Sobański pozostanie w nim do grudnia.

W sprawie Sobańskiego powstał list otwarty pod którym podpisało się blisko 500 osób. Autorzy listu zadają pytanie, czy areszt w tym przypadku ma sens. “Głośny międzynarodowy wymiar tych zmian w prawie oraz niesłuszne wiązanie Michała Sobańskiego z tzw. „dziką reprywatyzacją” mogło przyczynić się do decyzji Sądu o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego jakim jest areszt. O winie Michała Sobańskiego rozstrzygnie niezawisły Sąd, jednak zastosowanie wobec niego aresztu tymczasowego wzbudza najwyższe wątpliwości, w szczególności, że postępowanie karne, w którym został on zatrzymany prowadzone jest od kilku lat - w sprawie przesłuchano inne osoby, którym postawiono zarzuty, świadków, jak również zabezpieczono szereg dokumentów” - brzmi fragment listu pod którym podpisały się osoby z różnych środowisk takie jak prof. Jan Żaryn były senator PiS czy Michał Wawrykiewicz adwokat, współzałożyciel Inicjatywy Wolne Sądy ale także dziennikarze: Dominika Wielowieyska z Gazety Wyborczej czy Tomasz Sakiewicz redaktor naczelny Gazety Polskiej. Głos w obronie Sobańskiego zabrali również Jerzy Wysocki, publicysta tygodnika Wprost, a także Rafał A. Ziemkiewicz, który w dosadny sposób wyraził się oceniając działania prokuratury w tej sprawie, oceniając ruch prokuratury jako areszt wydobywczy „jak za Tuska”.

mw, gazetaprawna.pl