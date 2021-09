Polimerowy rekord!

Próba pobicia rekordu Polski na największy polimer, pokazy działania wariografu, prezentacja poduszkowca – to kilka z około setki wydarzeń, które zaplanowano w niedzielę podczas Lubelskiego Pikniku Naukowego. Wydarzenie jest częścią Lubelskiego Festiwalu Nauki, który potrwa do piątku.

„Nikogo dzisiaj chyba nie musimy przekonywać, jaka jest waga nauki, odkryć naukowych w życiu codziennym: wszyscy korzystamy z telefonów komórkowych, przyjechaliśmy tu pewnie samochodami, będziemy latać rakietami” – powiedział w niedzielę prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. Wiesław Gruszecki podczas uroczystego rozpoczęcia Lubelskiego Pikniku Naukowego.

Zaznaczył, że naukowcom zależy na dzieleniu się i przekazywaniu efektów swojej pracy. „Często przygotowujemy opracowania popularno-naukowe, zapraszamy młodzież do naszych laboratoriów. Dzisiaj podczas pikniku wyszliśmy z naszymi laboratoriami do przestrzeni Lublina (…) Cieszymy się, że możemy wspólnie świętować naukę” – dodał prorektor.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podkreślił, że jedną z najbardziej rozpoznawalnych „twarzy” Lublina w Polsce jest akademickość. „Lublin ma wpisaną akademickość w swojej strategii. Nowa strategia, która będzie niedługo uchwalona, również bardzo mocno eksponuje potrzebę współpracy pomiędzy samorządami i miastem Lublin, a uczelniami. To jest klucz do przyszłości, do dynamicznego i innowacyjnego rozwoju naszego miasta (…) Jestem dumny z tego, że mamy tak świetne uczelnie i chciałbym, żebyśmy poprzez pikniki i tego typu spotkania mogli tę dumę przekazywać dalej” – powiedział Żuk.

Podczas niedzielnego pikniku naukowego odbywającego się na Placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zaplanowano łącznie około setki wydarzeń naukowych. W programie jest m.in. pokaz działania wariografu, warsztaty kaligrafii średniowiecznej, pokazy szermierki historycznej, zajęcia medyczne, prezentacja pojazdu napędzanego wodorem oraz poduszkowca.

Podjęta zostanie również próba pobicia rekordu Polski na największy polimer, tzw. slime. Aby pobić dotychczasowy wynik, należy zrobić slime’a o wadze co najmniej 150 kg. „Istotną właściwością slime’u jest tzw. superlepkość – klei się jedynie sam ze sobą, zaś od innych przedmiotów odpada. Cechy tego polimeru są dobrym pretekstem do pokazania dzieciom, młodzieży i dorosłym, że nauka może być ciekawa i daje wiele radości” – podano w komunikacie.

W programie niedzielnego pikniku znajdują się także pokazy artystyczne w wykonaniu grup studenckich z lubelskich uczelni. Na Placu Teatralnym będzie można obejrzeć występy teatralne (m.in. Teatru ITP czy Teatru Imperialnego) i taneczne (np. Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”, grupy zMYsł czy Formacji Tańca Towarzyskiego GAMZA), jak również wysłuchać koncertów chórów akademickich (m.in. Akademickiego Chóru Dziecięcego „Pueri Nostri”). Uczestnicy pikniku będą mogli otrzymać specjalnie stworzoną z okazji Lubelskiego Festiwalu Nauki maskotkę – koziołka widniejącego w herbie Lublina.

Piknik naukowy jest częścią Lubelskiego Festiwalu Nauki, który rozpoczął się w sobotę od koncertu orkiestry pn. „Utalentowani Muzycznie Córki i Synowie” pod batutą dr. hab. Tomasza Momota, która złożona jest ze studentów oraz uczniów lubelskich szkół i uniwersytetów. Natomiast na Placu Litewskim odbyła się premiera multimedialnego pokazu fontann pt. „Symfonia Nauki” prezentującego potencjał oraz dokonania lubelskiego środowiska naukowego każdej z publicznych uczelni Lublina.

XVII Lubelski Festiwal Nauki potrwa do piątku. Uczelnie przygotowały w sumie 1340 projektów, np. warsztaty, wykłady i spotkania, m.in. z laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie chemii prof. Robertem Huberem, fizykiem i pionierem teorii informacji prof. Charlesem H. Bennettem i językoznawcą prof. Jerzym Bralczykiem.

Lubelski Festiwal Nauki jest największą na Lubelszczyźnie i jedną z największych w Polsce imprez upowszechniających naukę. Głównym celem festiwalu jest promowanie oraz popularyzowanie nauki i badań naukowych w społeczeństwie. Wydarzenie organizowane jest przez pięć lubelskich uczelni publicznych: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnikę Lubelską. Tegoroczny budżet projektu to ponad 721 tys. zł, z czego ponad 591 tys. zł pochodzi z dofinansowania MEiN.

