Ratownicy z białego miasteczka przeciwni porozumieniu z MZ

Porozumienie zawarte we wtorek m.in. przez komitet protestacyjny ratowników i ministerstwo zostało podpisane bez konsultacji ze środowiskiem. Nie zgadzamy się na nie – mówili w środę ratownicy obecni na konferencji w białym miasteczku 2.0

Porozumienie zawarto we wtorek między ministrem zdrowia, Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych i Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ.

Na środowej konferencji prasowej w Warszawie przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok, reprezentująca Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia, akcentowała, że porozumienie z MZ nie dotyczy tego gremium, lecz protestu ratowników. Poprosiła obecnych ratowników o skomentowanie porozumienia.

Porozumienie zawarte we wtorek zostało podpisane przez jedną osobę. Nie było żadnej konsultacji w związku z tym porozumieniem ze środowiskiem ratowników medycznych. My nie zgadzamy się na to, co się tam wydarzyło, co zostało podpisane. W dalszym ciągu nie jest rozwiązane wiele sytuacji – mówił na konferencji jeden z ratowników, o którym powiedziano, że nie jest nigdzie zrzeszony.

W dokumencie, który został nam przedstawiony, zostali pominięci ratownicy medyczni pracujący w SOR-ach, izbach przyjęć, na oddziałach, w transporcie, oni w ogóle nie zostali ujęci w tym dokumencie, a sam dokument zawiera informacje, na które my się nie zgadzamy, stawki, na które nikt z nas nie przystaje. Na podstawie sond wśród kolegów nie zgadzamy się na to, co tam się wydarzyło – dodał ratownik.