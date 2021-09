Kongres 590 – Nowa Edycja, Nowe Możliwości

Nowe Możliwości to określenie, które najtrafniej oddaje przyszłość polskiej gospodarki, która dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż przed epidemią Covid-19, czy w czasie stopniowego wychodzenia z lockdownu. Teraz widać, jak bardzo zmieniły się warunki działania biznesu: łańcuchy dostaw, regulacje, unijne wytyczne dotyczące poszczególnych regionów. Ta post-Covidowa reorganizacja to wyzwanie, ale i wielka szansa dla kraju w wielu obszarach.

Nowe Możliwości to także hasło 6. edycji Kongresu 590, która odbędzie się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w dniach 5-6 października br. w EXPO XXI w Warszawie.

Wydarzenie poświęcone będzie siedmiu głównym obszarom. Pierwszym z nich będzie Nowe Państwo, czyli szeroko pojęta cyfryzacja; kolejne to Demografia, Zdrowie; Nowe Rynki – rozumiane nie tylko jako obszary geograficzne, ale całe grupy społeczne oraz Nowe Sektory, czyli IT, biotechnologia, fintechy, a także tradycyjne branże postrzegane w nowy sposób. Wśród poruszanych tematów nie zabraknie dyskusji o Nauce z uwzględnieniem sektora Badań i Rozwoju. Wątkiem spinającym wszystkie wymienione obszary będzie Nowy Obraz Polski skupiający się na kulturze, sztuce, nauce i sporcie - dziedzinach, które budują pozytywny wizerunek kraju na świecie.

Ważną częścią pierwszego dnia Kongresu będzie Polsko-Austriackie Forum Ekonomiczne „Green Future” z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Prezydenta Austrii Alexandra Van der Bellen. Organizatorami są Krajowa Izba Gospodarcza, wydział handlowy Ambasady Austrii – Advantage Austria oraz Kongres 590, przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. To platforma do dyskusji, która poświęcona będzie trzem obszarom tematycznym: digitalizacji, zielonym technologiom oraz zdrowiu. Wezmą w nim udział przedstawiciele polskiego i austriackiego rządu, instytutów badawczych, organizacji biznesowych oraz przedsiębiorcy. Forum będzie okazją do znalezienia partnerów biznesowych, zapoznania się z planami inwestycyjnymi oraz potrzebami technologicznymi obu krajów.

Swój udział w Kongresie zapowiedzieli m.in.: Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Aktywów Państwowych; prof. Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego; Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej; Marcin Horała, Sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP; Ireneusz Zyska, Sekretarz stanu, Ministerstwo Klimatu; Anna Clunes, Ambasador Jej Królewskiej Mości w RP; Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego; Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu Enea S.A.; Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A; Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Beata Kozłowska-Chyła, Prezes Zarządu PZU S.A.

Wśród gości specjalnych Kongresu znaleźli się Jacek Bartosiak, ekspert ds. geopolityki i strategii oraz założyciel think tanku Strategy&Future; Radosław Pyffel, ekspert Instytutu Sobieskiego, specjalista ds. polityki międzynarodowej oraz problematyki azjatyckiej; Ewa Minge, znana w Europie polska projektantka mody, a także wybitny reżyser filmowy Krzysztof Zanussi.

Celem Kongresu 590 jest debata na temat możliwości rozwoju polskiej gospodarki oraz promocja polskich produktów i usług. Ostatnia, 5. edycja, odniosła wielki sukces: wzięło w niej udział ponad 200 prelegentów, a transmisje online z prowadzonych równocześnie na 4 scenach paneli obejrzało ponad 60 tys. osób. Tym razem spotkanie odbędzie się w tradycyjnej formule – dzięki temu wszyscy uczestnicy nie tylko będą mogli oglądać dyskusje i wystąpienia na żywo, ale również odwiedzić stoiska partnerów Kongresu oraz nawiązać z nimi bezpośrednie relacje biznesowe.

Organizatorzy zapewniają też ogólnodostępną transmisję na stronie kongres590.pl .