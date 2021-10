Szczerski na forum ONZ o prawach człowieka i granicy Polski

Stały przedstawiciel RP przy Narodach Zjednoczonych Krzysztof Szczerski wyraził w piątek na forum ONZ zaniepokojenie Polski łamaniem praw człowieka. Nawiązywał do sytuacji w Afganistanie, do naruszania przez Rosję integralności terytorialnej Ukrainy i Gruzji, mówił też o Białorusi i sytuacji z nielegalnymi imigrantami na polsko-białoruskiej granicy

Przemawiając podczas posiedzenia III Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ambasador w odniesieniu do Afganistanu wskazał zwłaszcza na zatrważające położenie kobiet, dzieci, mniejszości etnicznych i religijnych. Wyszczególnił też obrońców praw człowieka oraz dziennikarzy.

Jak dodał w odpowiedzi na wspólny apel FAO i WFP ONZ o złagodzenie obecnego kryzysu humanitarnego w Afganistanie Warszawa przekaże m.in. ok. 190 tys. dolarów na rzecz Światowego Programu Żywnościowego.

Polska przywiązuje dużą wagę do ochrony ofiar przemocy i prześladowań ze względu na religię lub przekonania, w szczególności osób należących do mniejszości religijnych. Apelujemy też do innych państw członkowskich ONZ o zaangażowanie w tym obszarze, m.in. poprzez prace Grupy Przyjaciół Ofiar Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Przekonania, której Polska ma zaszczyt przewodniczyć – powiedział Szczerski.