MF planuje emisję obligacji na rynku chińskim

Resort finansów planuje emisję 3-letnich obligacji na rynku chińskim. Papiery dłużne mają być nominowane w juanie - poinformowało Ministerstwo Finansów (MF). Jak wynika z prospektu, emisja 3-letnich papierów ma wynieść do 3 mld juanów.

Ministerstwo Finansów planuje emisję obligacji na wewnętrznym rynku chińskim, nominowaną w juanie. Mandat na zorganizowanie emisji otrzymały: Industrial and Commercial Bank of China, J.P. Morgan AG, Bank of China Limited oraz China Construction Bank Corporation - podał resort finansów.

Jak poinformowano operacja zostanie przeprowadzona w najbliższym czasie, w zależności od sytuacji rynkowej.

PAP/RO

