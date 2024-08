Uwaga, inwestorzy! Spada oprocentowanie obligacji

Ministerstwo Finansów obniżyło oprocentowanie większości oferowanych we wrześniu obligacji detalicznych – wynika z poniedziałkowego komunikatu resortu. MF tłumaczy to dostosowaniem do bieżących realiów rynkowych.

„Wrześniowa zmiana warunków oprocentowania obligacji oszczędnościowych wynika z potrzeby ich dostosowania do bieżących realiów rynkowych. Obniżeniu ulega oprocentowanie oferowanych obligacji przy jednoczesnym zachowaniu preferencji dla rynku detalicznego względem rynku hurtowego – dedykowanego inwestorom instytucjonalnym. Oferta obligacji oszczędnościowych nadal pozostaje więc atrakcyjna dla klientów indywidualnych” – powiedział, cytowany w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwa Finansów, wiceminister Jurand Drop.

Jedynie najkrótsze papiery bez zmian odsetek

Według komunikatu resortu, we wrześniu nie ulegnie zmianie oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych o stałym oprocentowaniu. Będzie to nadal 3 proc. w skali roku, tak jak w sierpniu.

Spada oprocentowanie najpopularniejszych obligacji

Jednak już oprocentowanie obligacji trzyletnich w pierwszym rocznym okresie odsetkowym będzie wynosić 5,95 proc. (w sierpniu wynosiło 6,2 proc.). Obligacje te mają stałe oprocentowanie, z coroczną kapitalizacją odsetek (są one doliczane do wartości obligacji).

MF podało, że nowe oprocentowanie obligacji o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP wyniesie 5,75 proc. dla obligacji rocznych i odpowiednio 5,90 proc. dla 2-letnich, w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym (wcześniej oprocentowanie tych papierów wynosiło odpowiednio 5,95 proc. oraz 6,15 proc.). Resort wyjaśnił, że oprocentowanie tych obligacji zmienia się co miesiąc i że jest ono wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która wynosi w przypadku oferowanych we wrześniu instrumentów ) proc. dla obligacji rocznych i 0,15 proc. dla 2-letnich (wcześniej marża przy papierach 2-lenich wynosiła 0,35 proc.).

Resort finansów poinformował także, że oprocentowanie obligacji 4-letnich o zmiennej stopie odsetkowej wynosić będzie 6,3 proc. w pierwszym roku (w sierpniu było to 6,55 proc.).

Natomiast oprocentowanie obligacji 10-letnich – także o zmiennej stopie – będzie w pierwszym rocznym okresie odsetkowym wynosić 6,55 proc. (w sierpniu było to 6,8 proc.).

Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz stałej marży w wysokości 1,5 proc. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku marża wynosi 2 proc.

MF poinformowało także, że oprocentowanie obligacji przeznaczonych dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” będzie wynosić w pierwszym rocznym okresie odsetkowym 6,5 proc. w przypadku papierów 6-letnich oraz 6,8 proc. przy obligacjach 12-letnich (wcześniej było to odpowiednio 6,75 proc. i 7,05 proc.). Ich oprocentowanie w kolejnych latach zależy od inflacji, do której doliczana jest marża w wysokości 2 proc. przy obligacjach 6-letnich oraz 2,5 proc. przy obligacjach 12-letnich.

„Nasza oferta skierowana jest do osób, które szukają krótko-, średnio- i długookresowych form oszczędzania o różnych zasadach oprocentowania i wypłaty odsetek. Obligacje oszczędnościowe dają możliwość lokowania oszczędności na okres od 3 miesięcy do 10 lat w przypadku standardowej oferty, a beneficjenci programu 800 + mają możliwość pomnażania oszczędności nawet w okresie 12 lat. Realizując indywidulane plany oszczędzania można zatem elastycznie wybierać spośród oferowanych przez nas obligacji” – powiedział Drop.

Zmiany opłat za wcześniejszy wykup papierów

MF poinformowało także, że zmianie ulegają opłaty za przedterminowy wykup obligacji. W przypadku obligacji emitowanych we wrześniu wynosić będą 1 zł dla obligacji 3-letnich, 2 zł dla 4-letnich i 3 zł dla obligacji o terminie wykupu 10 lat. Opłaty przy przedterminowym wykupie obligacji rodzinnych wynosić będą odpowiednio 2 zł dla 6-letnich i 3 zł dla instrumentów 12-letnich.

„Nie zmieniamy wysokości opłat dla obligacji o najkrótszym okresie zapadalności – 1-rocznych i 2-letnich, które wynoszą 0,50 zł w przypadku przedterminowego wykupu obligacji 1-rocznych i 0,70 zł za każdą sztukę instrumentów 2-letnich” – wskazano w komunikacie MF. Resort przypomniał, że wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki.

PAP, sek

