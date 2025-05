Czy padnie rekord sprzedaży obligacji?

Ministerstwo Finansów w 2025 r. może sprzedać obligacje detaliczne za blisko 80 mld zł – wskazał w raporcie o obligacjach detalicznych ekonomista PKO BP Mirosław Budzicki. To więcej niż wynika z planów resortu, który zamierzał sprzedać papiery oszczędnościowe za 74 mld zł.

„Ministerstwo Finansów założyło w 2025 r. pozyskanie z tytułu obligacji detalicznych środków w ujęciu brutto na poziomie 74 mld zł, a w ujęciu netto 37 mld zł. Biorąc pod uwagę wyniki sprzedaży z ostatnich miesięcy, a także umiarkowane zmiany otoczenia makroekonomcznego zakładamy, że plan może zostać przekroczony. Prognozujemy, że w 2025 r. Ministerstwo Finansów wyemituje detaliczne obligacje za blisko 80 mld zł w ujęciu brutto i 45 mld zł w ujęciu netto” – napisał ekonomista PKO BP Mirosław Budzicki w raporcie poświęconym papierom detalicznym.

Popyt na papiery skarbowe będzie się utrzymywał

Podkreślił, że prognozę sprzedaży sformułował przy założeniu, że sytuacja makroekonomiczna w II połowie roku nie ulegnie zasadniczej zmianie. Uważa on, że popyt na obligacje detaliczne w dalszym ciągu będą podtrzymywać: wysoki wzrost płac, stabilna sytuacja na rynku pracy, środowisko wysokich stóp procentowych NBP, próba zabezpieczenia oszczędności przed wciąż wysoką inflacją, a także atrakcyjne oprocentowanie oferowane przez Ministerstwo Finansów.

Jakie obligacje będą pożądane?

„(…) dużym zainteresowaniem cieszyły się 3-letnie stałoprocentowe obligacje serii TOS. W ofercie majowej resort finansów oferuje 5,75 proc. Dla porównania stopa referencyjna NBP po majowej obniżce wynosi 5,25 proc. Nieco niższe, choć też wysokie, jest oprocentowanie rocznych i 2-letnich papierów ROR i DOR. Tu trzeba jednak pamiętać, że jest ono zmienne i ściśle powiązane z wysokością stopy referencyjnej NBP (stawki aktualizowane co miesiąc). Spadek inflacji schłodził natomiast zainteresowanie obligacjami powiązanymi z inflacją. Sprzedaż papierów COI wyraźnie spadła w ostatnich miesiącach, a w ujęciu netto widać wręcz składane dyspozycje dokonania przedterminowego wykupu” – wskazał Budzicki.

Obligacje ROR i DOR to roczne i dwuletnie obligacje, których oprocentowanie jest równe (w przypadku papierów rocznych) stopie referencyjnej NBP lub nieco wyższe (w przypadku obligacji dwuletnich do oprocentowania w maju dolicza się 0,15 pkt. proc.). Obligacje COI to obligacje czteroletnie indeksowane inflacją, do której doliczane jest 1,5 pkt. proc. marży. Obligacje TOS to trzyletnie papiery o stałym oprocentowaniu w wysokości 5,75 proc.

Emisja obligacji detalicznych ważna dla skarbu państwa

Ekonomista PKO BP zwrócił uwagę, że w ostatnich latach MF wyraźnie zwiększył emisję obligacji detalicznych. Dodał, że w efekcie zobowiązania wynikające z tytułu obligacji detalicznych „stają się coraz ważniejszym komponentem finansowania potrzeb pożyczkowych Polski„.

„Według stanu na koniec grudnia 2025 r. wartość detalicznych papierów wyniosła 145 mld zł, co oznaczało wzrost o 35,4 mld zł w porównaniu z końcem 2023 r. W pierwszych miesiącach bieżącego roku poziom zobowiązań zwiększał się w tempie około 3 mld zł miesięcznie. Udział obligacji detalicznych w finansowaniu zadłużenia Skarbu Państwa wzrósł w pobliże 9 proc., podczas gdy jeszcze 5 lat temu wynosił mniej niż 3 proc. Co ciekawe, portfele hurtowych obligacji w złotych utrzymywanych przez inwestorów zagranicznych w grudniu wyniosły zaledwie 148 mld zł” – wskazał Mirosław Budzicki. (PAP)

