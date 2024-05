Uwaga! Inwestycje w obligacje z licznymi zmianami

W czerwcu Ministerstwo Finansów obniży oprocentowanie obligacji o krótkim terminie zapadalności, a zwiększy oprocentowanie obligacji o dłuższym terminie – wynika z czwartkowego komunikatu resortu.

„W czerwcu dostosowujemy warunki oprocentowania obligacji oszczędnościowych do bieżących warunków rynkowych, przy zachowaniu preferencji dla rynku detalicznego względem rynku hurtowego. Podwyższamy marże dla obligacji, których oprocentowanie uzależnione jest od inflacji, przy jednoczesnej korekcie oprocentowania obligacji o zapadalności od 1 roku do 3 lat i marży dla obligacji 2-letnich” – powiedział wiceminister finansów Jurand Drop cytowany w czwartkowym komunikacie Ministerstwa Finansów.

Obniżki oprocentowania obligacji rocznych i dwulatek

Resort poinformował, że sprzedawane w czerwcu obligacje trzymiesięczne o stałym kuponie będą miały to samo oprocentowanie, co te same papiery oferowane w maju. Obligacje roczne o zmiennym oprocentowaniu będą dawały w pierwszym miesięcznym terminie odsetkowym 5,95 proc. w skali roku (w maju było to 6,05 proc.), a w kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie równe stopie referencyjnej NBP (obecnie to 5,75 proc.). Podobnie skonstruowane obligacje dwuletnie o zmiennym oprocentowaniu w pierwszym miesiącu przyniosą właścicielowi 6,15 proc. w skali roku (wcześniej było to 6,3 proc.). W kolejnych miesiącach oprocentowanie będzie równe stopie referencyjnej NBP powiększonej o stałą marżę 0,35 proc. (w maju marża wynosiła 0,5 proc.).

Trzylatki ze stałym kuponem i kapitalizacją odsetek. Wyższa marża czterolatek i dziesięciolatek

Czerwcowe obligacje trzyletnie będą miały stałe oprocentowanie w wysokości 6,2 proc. (poprzednio – 6,4 proc.). Odsetki od tych papierów nie są wypłacane, tylko kapitalizowane, co oznacza, że po roku do wartości nominalnej obligacji dolicza się uzyskane odsetki i następnie od łącznej kwoty wylicza się oprocentowanie w kolejnym roku. Obligacje czteroletnie, sprzedawane w czerwcu, będą miały oprocentowanie w pierwszym rocznym okresie w wysokości 6,55 proc. – tak jak w maju. W kolejnych rocznych okresach odsetki będą równe inflacji powiększonej o stałą marżę w wysokości 1,5 proc. (poprzednio było to 1,25 proc.)

Sprzedawane w czerwcu obligacje 10-letnie mają oprocentowanie uzależnione od inflacji. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie to wynosi 6,8 proc. – również jak w maju. W kolejnych okresach oprocentowanie będzie uzależnione od inflacji, powiększonej o 2 proc. stałej marży (poprzednio – marża wynosiła 1,5 proc.).

MF zmieniło także oprocentowanie obligacji rodzinnych, czyli przeznaczonych dla osób korzystających z 800+. Papiery 6-letnie o stałej stopie procentowej w pierwszym rocznym okresie odsetkowym przyniosą nabywcom 6,75 proc. (bez zmiany w stosunku do maja). W kolejnych latach oprocentowanie będzie równe inflacji powiększonej o 2 proc. stałej marży (wcześniej było to 1,75 proc.). Papiery 12-letnie w pierwszym okresie przyniosą nabywcom 7,05 proc. (bez zmian w stosunku do maja), zaś w kolejnych latach będzie to stopa równa inflacji powiększonej o marżę w wysokości 2,5 proc. (wcześniej było to 2 proc.). W przypadku obu rodzajów obligacji rodzinnych odsetki są kapitalizowane.

MF w czerwcu proponuje także nowe zasady zamiany obligacji.

„W celu zachęcenia naszych klientów do kontynuowania oszczędzania, a w szczególności tych, którzy posiadają obligacje zapadające w czerwcu, przygotowaliśmy specjalną promocyjną ofertę. W czerwcu będzie można kupić w drodze zamiany obligacje po niższych cenach. Im dłuższy termin zapadalności nowej obligacji zakupionej w zamianie, tym większy zysk – niższa będzie bowiem cena jej zakupu. W ramach czerwcowej promocji obniżyliśmy cenę zamiany obligacji 2-letnich do 99,85 zł, 3-letnich do 99,80 zł i 4-letnich do 99,70 zł. Jeszcze niższą cenę zamiany, tj. 99,60 zł oferujemy osobom, które zdecydują się na zakup obligacji 10-letnich. Niższa cena zamiany oznacza wyższy zysk, dlatego warto skorzystać z naszej czerwcowej promocji i przedłużyć oszczędzanie w obligacjach skarbowych” – powiedział Jurand Drop cytowany w komunikacie.

Dodał, że o możliwości dokonania zamiany obligacji będzie przypomniał agent emisji, czyli instytucja, w które klient posiada rachunek z obligacjami. Obligacje można kupować m.in. w PKO BP i Banku Pekao oraz w Biurze Maklerskim PKO BP i w sieci sprzedaży obligacji Banku Pekao.

„W informacji zawarte są istotne terminy oraz wskazówki dotyczące sposobu złożenia dyspozycji. Wystarczy, aby we wskazanym terminie wybrać +nowe+ obligacje, które otrzymamy za +stare+ i nasza dyspozycja wykona się automatycznie. W dniu wykupu naszych +starych+ obligacji otrzymamy nowe. Zatem zamiana obligacji, to oprócz dodatkowego zysku, również wygoda i ciągłość pomnażania oszczędności” – powiedział wiceminister finansów.

MF podało, że nowe obligacje w drodze zamiany można będzie kupować od 27 maja.

PAP, sek

