Rekordowe ceny mieszkań! Ile za m kw. w Warszawie?

Od lipca do września br. w stolicy sprzedano 4 tys. lokali, czyli niemal o jedną trzecią mniej niż w poprzednim kwartale – przekazała w piątek firma doradcza CBRE. Według ekspertów popyt wciąż przeważa nad podażą, a cena za metr kw. zbliża się na warszawskim rynku do 11,5 tys. zł.

Jak wskazano informacji CBRE, liczba nowych mieszkań wprowadzanych na warszawski rynek maleje, co wpływa na poziom sprzedaży. „Od lipca do września br. sprzedanych zostało 4 tys. lokali, czyli niemal o jedną trzecią mniej niż w poprzednim kwartale” – przekazano, powołując się na dane redNet Property Group i CBRE. Eksperci zwrócili uwagę, że na przestrzeni kilku ostatnich lat tylko w II kwartale 2020 roku, czyli na początku pandemii, sprzedaż była niższa.

Dodano, że od lipca do września na rynek wprowadzono 4,2 tys. mieszkań, a w ofercie w stolicy pozostaje 11,5 tys. lokali. „Ceny nadal rosną, zarówno oferty jak i mieszkań sprzedanych” - zaznaczono. Jak wskazali eksperci CBRE, popyt wciąż przeważa nad podażą - „a niższa sprzedaż wynika przede wszystkim z mniejszej oferty związanej z trudnościami deweloperów z uruchamianiem nowych inwestycji”.

Agnieszka Mikulska, cytowana w informacji ekspert w dziale mieszkaniowym CBRE, zwróciła uwagę, że zmalała różnica między przeciętnymi cenami mieszkań pozostających w ofercie a mieszkań sprzedanych. Zaznaczyła, że na rynku jest wielu nabywców, którzy wybierają mieszkania droższe i wyższej jakości. „Popyt cały czas przeważa nad podażą i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić” - oceniła.

W III kwartale br. deweloperzy uruchomili sprzedaż 4,2 tys. lokali. Jak wskazują eksperci CBRE, to efekt problemów deweloperów z wprowadzaniem na rynek nowych inwestycji w pandemii. „W ostatnich latach przed pandemią w sprzedaży kwartalnie pojawiało się przeciętnie 5-6 tys. mieszkań. Zdarzały się kwartały, gdy nowych lokali było nawet 7-8 tys.” - przekazano. Obecnie w ofercie w stolicy pozostaje 11,5 tys. mieszkań. To o ponad 4 tys. mniej niż rok temu i ponad 5 tys. mniej niż w III kwartale 2019 roku.

Eksperci zwrócili uwagę, że ceny mieszkań w stolicy nadal rosną. W okresie od lipca do września br. przeciętna cena sprzedanych mieszkań przekroczyła 11 tys. za m kw. i zbliżyła się do 11,5 tys. za m kw. - wskazano.

Dodano, że ceny ofertowe pozostają na poziomie powyżej 12 tys. za m kw. i pną się do góry. „W porównaniu do poprzedniego kwartału urosły o 1,2 proc., a w relacji rok do roku są wyższe o 10,9 proc.” - podano. Według CBRE w okresie pandemii największy wzrost cen mieszkań wprowadzanych po raz pierwszy do sprzedaży miał miejsce na przełomie 2020 i 2021 roku, a jego przyczyną był przede wszystkim wzrost kosztów budowy, w tym materiałów budowlanych.

Czytaj też: CPK: Kolejny ważny krok do rozpoczęcia budowy

PAP/kp