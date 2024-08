W tej branży czekają miliony! Zobacz jak zarobić

Najemcy wynajęli w Warszawie w pierwszej połowie tego roku ok. 316 tys. 400 m kw. powierzchni biurowych - poinformowała we wtorek firma doradcza JLL, działająca na rynku nieruchomości. Aktywność deweloperów koncentruje się w strefie Centrum Zachód.

„W pierwszej połowie 2024 r. najemcy wynajęli w Warszawie łącznie ok. 316 400 m kw., z czego 51 proc. stanowiły renegocjacje umów. Jest to rekordowy poziom w historii stołecznego rynku nieruchomości oraz potwierdzenie faktu, że w czasach kryzysu jest to często wybierany scenariusz przez najemców. Do tych decyzji przyczynia się także popandemiczne dostosowywanie się firm do realiów pracy hybrydowej, oraz stosunkowo niewielki wybór nowych budynków biurowych dla najemców szukających znaczących powierzchni” - poinformował, cytowany w komunikacie, Mateusz Polkowski z JLL.

Co wybierają deweloperzy?

Dodał, że aktywność deweloperów koncentruje się w strefie Centrum Zachód, gdzie na koniec drugiego kwartału w realizacji było ponad 182 tys. m kw. powierzchni biurowej (czyli ok. 70 proc. powierzchni budowanej w całej Warszawie). Jego zdaniem współczynnik pustostanów utrzymał się na stabilnym poziomie i wyniósł 10,9 proc.

Poza umiarkowaną nową podażą, wpływ na wakat ma wycofywanie budynków biurowych z rynku rejonów poza centrum – wiele z nich jest wyburzane, by zrobić miejsce na nowe obiekty o innej funkcji. Rynek biurowy w Warszawie coraz efektywniej różnicuje stawki pomiędzy najlepszymi nieruchomościami a budynkami niższych klas oraz tych, które są zlokalizowane w mniej popularnych dzielnicach. Konsekwencją jest dalsza presja czynszowa w centrum i sąsiadujących z nim rejonach biurowych, prognozowana w nadchodzących kwartałach. Dzięki temu Warszawa będzie nadrabiać niedoszacowanie stawek, które w większych miastach Europy Zachodniej od kilkunastu lat są w silnym trendzie wzrostowym.

Jak informuje JLL, w pierwszym półroczu 2024 r. deweloperzy oddali do użytku ok. 64 000 m kw. nowej powierzchni biurowej. Wśród zakończonych projektów największymi były dwa budynki w ramach kompleksu Lixa o łącznej powierzchni 26 300 m kw. oraz Vibe A o powierzchni 15 000 m kw. (wszystkie są zlokalizowane w strefie Centrum Zachód). Na koniec czerwca 2024 r. w budowie było ok. 266 000 m kw. powierzchni biurowej; 85 proc. nowej podaży realizowana jest w centrum, głównie w okolicach ronda ONZ i ronda Daszyńskiego.

JLL poinformowało też, że stawki czynszów biurowych w pierwszej połowie 2024 r. urosły we wszystkich warszawskich strefach biurowych. W obiektach najlepszej jakości w centrum miasta czynsz wynosi obecnie od 18,00 do 28,00 euro za m kw. miesięcznie. W pozostałych strefach stawki te wynoszą przeciętnie od 13,75 do 18,50 euro za m kw. miesięcznie, choć na rynku nadal dostępne są oferty na poziomie 12,00-13,50 euro.

Setki milionów euro

Rynek inwestycji biurowych zakończył pierwszą połowę 2024 r. z całkowitym wolumenem sprzedaży na poziomie około 800 mln euro. Jest to wynik czterokrotnie większy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Podobnie jak w ostatnich kwartałach, większość transakcji biurowych dotyczyła rynku warszawskiego. Największą z nich była sprzedaż 49 proc. udziałów w portfelu należącym do CPI Property Group za kwotę 250 mln euro funduszowi zarządzanemu przez Sona Asset Management.

PAP/ as/

