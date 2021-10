Niesamowite wyniki sprzedaży KGHM!

Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za wrzesień 2021 roku przekazane przez firmę mówią o wzroście sprzedaży miedzi płatnej aż o 24 proc., w porównaniu z rokiem ubiegłym. Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 66,2 tys. ton we wrześniu 2021 r. Lepsze wyniki sprzedażowe odnotowano w niemal wszystkich aktywach produkcyjnych należących do Grupy KGHM. KGHM PM SA sprzedała w tym roku aż 12 tys. ton miedzi więcej niż w roku ubiegłym, a jako cała grupa aż o 30 tys. ton więcej niż w analogicznym okresie trzech kwartałów rok temu

W opublikowanych właśnie wynikach widzimy, że produkcja niemal w każdej części firmy poszła zdecydowanie w górę: Sierra Gorda + 5,1 tys. ton, KGHM Polska Miedź +4,8 tys. ton, KGHM International Ltd. +3,0 tys. ton.

Produkcja miedzi i srebra również na plusie, odpowiednio w porównaniu do 2020 roku, odpowiednio o 10 proc. i 1 proc. Jak podała spółka, w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. produkcja wszystkich głównych metali w Grupie Kapitałowej kształtowała się powyżej poziomu przewidzianego w budżecie na ten okres.

Produkcja Grupy KGHM:

 Produkcja miedzi płatnej wyniosła 63,7 tys. ton – wzrost o 8,8 tys. ton (+16%) w relacji do analogicznego miesiąca 2020 roku zanotowano łącznie we wszystkich segmentach.

 Produkcja srebra płatnego wyniosła 106,3 ton, tj. o 14,8 ton (-12%) mniej niż zrealizowano w analogicznym miesiącu 2020 roku przede wszystkim ze względu na remont Wydziału Metali Szlachetnych Huty Miedzi Głogów.

 Produkcja TPM wyniosła 17,8 tys. troz, 1,6 tys. troz (+10%) powyżej wielkości zanotowanej w analogicznym miesiącu 2020 roku, przede wszystkim z uwagi na wyższą produkcję złota w Sierra Gorda.

 Produkcja molibdenu wyniosła 1,2 mln funtów, czyli ponad dwukrotnie więcej niż we wrześniu 2020 roku, ze względu na wzrost zawartości i uzysku molibdenu oraz wyższy przerób rudy w kopalni Sierra Gorda.

Sprzedaż Grupy KGHM:

 Sprzedaż miedzi wyniosła 66,2 tys. ton i była wyższa o 12,9 tys. (+24%) w porównaniu do sprzedaży z września 2020 roku. Lepsze wyniki sprzedażowe odnotowano w niemal wszystkich aktywach produkcyjnych należących do Grupy KGHM (Sierra Gorda + 5,1 tys. ton, KGHM Polska Miedź S.A. +4,8 tys. ton, KGHM INTERNATIONAL LTD. +3,0 tys. ton).

 Sprzedaż srebra wyniosła 113,1 ton i była niższa o 6,2 tony (-5%) od sprzedaży zrealizowanej we wrześniu ubiegłego roku. Ze spadkiem wiąże się przede wszystkim niższa sprzedaż srebra z polskich aktywów produkcyjnych, wzrost zaś odnotowano w Sierra Gorda oraz KGHM INTERNATIONAL LTD.

 Sprzedaż TPM wyniosła 13,5 tys. troz i była wyższa o 4,2 tys. troz (+45%) wobec sprzedaży zrealizowanej w analogicznym okresie 2020 roku. Na wynik wpłynęła wyższa sprzedaż złota pochodzącego zarówno z KGHM Polska Miedź S.A., kopalni Sierra Gorda oraz KGHM INTERNATIONAL LTD.

 Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,7 mln funtów i była na podobnym poziomie jak we wrześniu 2020 roku.

Sierra Gorda na fali

Produkcja miedzi płatnej wyniosła 9,7 tys. ton i była wyższa o 2,5 tys. ton (+35%). Produkcja molibdenu wyniosła 1,2 mln funtów i była wyższa o 0,7 mln funtów (+140%) w porównaniu do września 2020 roku.

Sprzedaż miedzi wyniosła 9,3 tys. ton i była wyższa o 5,1 tys. ton (+121%) w porównaniu do sprzedaży odnotowanej we wrześniu 2020 roku. Przyczyną wzrostu był wyższy wolumen sprzedanego koncentratu miedzi we wrześniu 2021 roku (o ok. 35,4 tys. ton wagi suchej) będący konsekwencją wyższej produkcji miedzi i harmonogramu zaplanowanych wysyłek.

Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,7 mln funtów co dało zbliżony wynik w odniesieniu do analogicznego okresu z 2020 roku. Wielkość sprzedaży molibdenu odzwierciedla harmonogram przerobu koncentratu molibdenu i zwrotu tlenków molibdenu przeznaczonych na sprzedaż, jak również planowane i zrealizowane wielkości produkcji molibdenu w kopalni Sierra Gorda. Sprzedaż srebra wyniosła 2,7 tony i była wyższa o 1,0 tony (+59%) w porównaniu do sprzedaży odnotowanej we wrześniu 2020 roku. Głównym czynnikiem był zwiększony wolumen sprzedaży koncentratu miedzi pochodzącego z kopalni Sierra Gorda.

Sprzedaż TPM wyniosła 3,3 tys. troz i była wyższa o 1,7 tys. troz (+106%) w porównaniu do sprzedaży odnotowanej we wrześniu 2020 roku. Za wzrost sprzedaży srebra i TPM odpowiedzialny był głównie wyższy wolumen sprzedanego koncentratu miedzi.

Coraz prężniej działa też sprzedaż międzynarodowa w ramach ż KGHM INTERNATIONAL LTD. Sprzedaż miedzi wyniosła tu 8,4 tys. ton i była wyższa o 3,0 tys. ton (+56%) w porównaniu do sprzedaży z września 2020 roku.

