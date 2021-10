Czy nadal potrzebujmy specjalnych stref ekonomicznych?

Odbywająca się w ramach Europejskiego Forum Przyszłości dyskusja panelowa zatytułowana „Przyszłość specjalnych stref ekonomicznych” przyniosła jednoznaczne wnioski: dziś strefy są nam potrzebne równie mocno, jak w minionym 30-leciu, ale będą się zmieniać pod wpływem innowacyjnych oraz „zielonych” technologii

EFP zostało zorganizowane przez Śląski Fundusz Rozwoju w dniach 6–8 października na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wśród poruszanych tematów znalazło się szerokie omówienie specjalnych stref ekonomicznych. Okazją było m.in. 25-lecie Katowickiej SSE, która jest największym tego typu obszarem inwestycyjnym w Europie.

W panelu o przyszłości SSE administrację reprezentowali: Grzegorz Piechowiak, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, poseł Robert Warwas, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, a także Izabela Domogała z zarządu województwa śląskiego. Ponadto eksperci: Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor Akademii WSB, oraz Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W dyskusji uczestniczyli: dyrektor Biura Koordynacji oddziałów w Agencji Rozwoju Przemysłu SA Zbigniew Bednarski oraz prezesi kilku SSE: katowickiej – Janusz Michałek, pomorskiej – Przemysław Sztandera, oraz łódzkiej – Marek Michalik.

Najważniejsze wyzwania, jakie stoją dziś przed SSE, scharakteryzował minister Grzegorz Piechowiak: Dziś inwestorzy, z którymi rozmawia Ministerstwo Rozwoju, często pytają, czy na danym obszarze inwestycyjnym występują ekologiczne źródła energii. Tym samym jako kraj musimy rozwijać zieloną energię i odpowiadać na te potrzeby.

O współpracy z Ministerstwem Rozwoju w tworzeniu nowych obszarów inwestycyjnych mówił z kolei Zbigniew Bednarski: Jako ARP staramy się wchodzić w obszary, w których potrzebna jest pomoc państwa. Razem z Ministerstwem Rozwoju pracujemy nad tworzeniem parków inwestycyjnych. Szukamy terenów od stu do tysiąca hektarów.

Zbigniew Bednarski zwrócił także uwagę, że istniejące w Polsce SSE wykształciły swoje własne specjalizacje.

Śląsk zmierza w kierunku specjalizacji motoryzacyjnej. Łódź to silnie rozwijający się rynek start-upów i technologii 5G. Mielec to słynna dolina lotnicza. Naszą perłą pozostaje strefa w Kobierzycach, gdzie znajduje się największa na świecie fabryka akumulatorów do aut elektrycznych, firma LG Energy Solution. Po zakończeniu czwartego etapu inwestycji ma to być fabryka o mocy dwukrotnie większej niż fabryka Tesli w Nevadzie – mówił Bednarski.