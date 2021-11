Panasonic oferuje szerokie spektrum rozwiązań multimedialnych dla obiektów czci religijnej

Japoński producent zapewnia m.in. stałą obecność obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w naszych domach dzięki swoim kamerom PTZ do produkcji telewizyjnej na żywo zainstalowanym w Klasztorze Jasnogórskim, a 24 projektory laserowe Panasonic dostarczają odwiedzającym Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie niezapomnianych wrażeń

Zaufanie Klasztoru Jasnogórskiego do kamer Panasonic trwa już prawie 20 lat.

Kamery Panasonic towarzyszą uroczystościom w Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze w Polsce od prawie 20 lat. Dzięki nim nadawcy telewizyjni, tacy jak m.in. TV TRWAM czy TVP, mogą bezpośrednio i dosłownie w każdej chwili transmitować uroczystości odbywające się w Kaplicy na Jasnej Górze. Transmisje mszy z klasztoru na Jasnej Górze skierowane są do tych, którzy nie mogą być w świątyni osobiście.

Największym wyzwaniem przy instalacji okazały się niezwykle trudne warunki oświetleniowe panujące w Kaplicy Cudownego Obrazu, a niezawodna transmisja telewizyjna wysokiej rozdzielczości jest wymagana codziennie przez 18 godzin na dobę.

Dlatego też na Jasnej Górze zainstalowano kamery obrotowe Panasonic AW-UE150, które wybrano ze względu na ich unikalną specyfikację techniczną oraz wyjątkową niezawodność. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii dużego przetwornika obrazu MOS (typ 1”), kamery PTZ 4K (2160/50p) umożliwiają wierne odwzorowanie obrazu w skrajnie trudnych warunkach oświetleniowych. Wszystkie kamery obrotowe sterowane są przez realizatora korzystającego z pulpitu AW-RP150, umieszczonego w pokoju centralnej sterowni i umożliwiają realizację transmisji na żywo bez udziału innych służb technicznych.

Praca ze sprzętem Panasonic jest bardzo intuicyjna i łatwa. Dzięki konsoli wyposażonej w joystick mogę przybliżać i oddalać obraz, zmieniać klatki, regulować powiększenie czy kolorystykę obrazu. Nasz sygnał wideo jest emitowany w różnych kanałach telewizyjnych, a dzięki ustawieniom fabrycznym, mimo że jestem sam w studiu, obraz wygląda, jakby był nagrywany przez wiele osób jednocześnie, tłumaczy realizator wizji, obsługujący klasztor na Jasnej Górze.

Sanktuarium Czarnej Madonny w Częstochowie, zwane też Jasną Górą, jest jedną z najbardziej znanych świątyń w Polsce i na świecie. Jej największy skarb – Obraz Matki Bożej, został umieszczony we wnętrzu w XV w., dzięki czemu Jasna Góra stała się jednym z największych sanktuariów maryjnych w regionie.

Wymagające warunki oświetleniowe

Ołtarz w kaplicy oraz bezcenne zabytki są częścią miejsca świętego, które musi pozostać niezmienione dla przyszłych pokoleń. Z powodu obecności unikalnego wystroju i wyposażenia w świątyni niemożliwe jest zwiększenie jasności i temperatury kaplicy poprzez zastosowanie dodatkowego oświetlenia, ponieważ spowodowałoby to wyblaknięcie płótna obrazu i powierzchni ołtarza. Ponadto, wzrost temperatury i wilgotności powietrza mogłyby mieć szkodliwy wpływ na stan i trwałość pozostałych eksponatów.

Jednoosobowa obsługa

Pięć kamer PTZ Panasonic AW-UE150 jest sterowanych przez jednego realizatora transmisji, który kontroluje ruch, ujęcia wszystkich kamer oraz zdalnie zmienia jasność i ostrość obrazu.

Podczas transmisji na żywo realizator dzięki sterownikowi AW-RP150 korzysta z zaprogramowanych położeń kamer oraz zapamiętanej trajektorii ruchu, aby uzyskać oczekiwane obrazy i sceny, których sekwencje przy wykorzystaniu miksera wizyjnego są następnie przesyłane do serwera produkcyjnego. Sygnał z serwera jest dostarczany do kodera SRT, co umożliwia przesyłanie wysokiej jakości transmisji za pośrednictwem nowoczesnej infrastruktury IT, bez konieczności korzystania z transmisji satelitarnych.

Wbudowany w sterownik joystick pozwala na precyzyjne poruszanie kamerami i kadrowanie ujęć w zależności od potrzeb. Funkcja kadrowania (Crop), którą posiadają kamery o wysokiej rozdzielczości, pozwala na przechwycenie do 18 obrazów z 6 różnych kamer. Następuje to poprzez wyodrębnienie z jednej klatki 4K trzech zupełnie oddzielnych FHD, co daje znacznie więcej możliwości transmisyjnych.

Całodobowe transmisje

Legendarna niezawodność kamer Panasonic została wystawiona na próbę w ubiegłym roku. W związku z pandemią, transmisje z Kaplicy Cudownego Obrazu odbywały się codziennie przez wiele godzin. Od momentu zainstalowania kamer Panasonic, urządzenia pracują przez 18 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Przekazy telewizyjne do odbiorców na innych kontynentach odbywają się drogą satelitarną a ze względu na różnice czasowe mają miejsce w różnych porach dnia. Jeżeli sygnał nie jest wykorzystywany przez nadawców telewizyjnych przekaz towarzyszy nam stale dzięki transmisji w Internecie on-line.

Całodobowe transmisje z Jasnej Góry są zawsze prowadzone przez 3 realizatorów (zmiana co 6 godzin). Dzięki ich codziennej pracy obraz Matki Bożej i wszystkie uroczystości w Kaplicy można oglądać na żywo w Polsce, a także na wszystkich kontynentach.

Wysokiej jakości projekcja laserowa w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego jest rzymskokatolicką instytucją kulturalno-oświatową przy Archidiecezji Warszawskiej i znajduje się w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Wystawa główna o powierzchni około 2000 metrów kwadratowych ma kształt pierścienia i mieści się w kopule Świątyni Opatrzności Bożej na wysokości 26 metrów. Głównym wyzwaniem był wybór technologii audiowizualnej w celu maksymalnego wykorzystania istniejącej przestrzeni.

Bazując na naszym doświadczeniu wybraliśmy projektory Panasonic, które wystarczy, że zainstalujesz i zapominasz o nich – działają niezawodnie przez wiele lat, szczególnie z najnowszą technologią laserową, jak w tym przypadku, wyjaśnia Marcin Żuk, dyrektor sprzedaży SLX Sp. z o.o. w Warszawie.

Najlepszym rozwiązaniem okazał się wybór jednego modelu projektora, który można wykorzystać do projekcji w każdym pomieszczeniu, w różnych przestrzeniach, a także na zakrzywionej przestrzeni.

W fazie projektowej owalne przestrzenie podzielono na 14 multimedialnych stref tematycznych, w tym: system wielkoformatowych projekcji multimedialnych, nagłośnienie, system zarządzania wystawą, zintegrowany system sterowania oraz połączenie wszystkich rozwiązań AV z systemami technicznymi, elektrycznymi i oświetleniowymi.

Multi-projektorowa projekcja o długości 15,4 metra zapewnia odwiedzającym niezwykle autentyczne wrażenia. W przestrzeni wystawienniczej znajdują się wąskie przejścia, w których konieczne jest rzutowanie obrazu o podstawie 2 metrów z odległości większej niż 5 metrów, a także projekcji sferycznej, która daje zwiedzającym poczucie, że są zaangażowani w ważne wydarzenia historyczne. Równie istotna była kwestia instalacji projektorów i ich obsługi.

Ze względów praktycznych i serwisowych użytkownik końcowy chciał wybrać jeden model projektora, który dzięki szerokiej gamie obiektywów będzie mógł być używany w różnych przestrzeniach.

W skład projektu wchodzi:

• Wyposażenie wszystkich pomieszczeń w nowoczesne rozwiązania AV, w tym projektory, monitory prezentacyjne, monitory interaktywne, zarządzanie treścią, systemy sterowania i podglądu oraz odtwarzacze • Wielkoformatowe łączone projekcje na zakrzywionych powierzchniach • System transmisji sygnału AV over IP • Instalacja i uruchomienie infrastruktury sieci LAN i Wi-Fi • Standardowy system sterowania oświetleniem DALI • System monitorowania urządzeń AV • Najwyższej jakości dźwięk MEYER SOUND

Wybór właściwego produktu

Opierając się na wysokich wymaganiach użytkownika końcowego wybrano 24 sztuki projektorów laserowych Panasonic PTRZ660LBEJ z obiektywami ET-DLE030 i ET-DLE060. Kompaktowa bryła projektora pozwoliła na zamontowanie 7 projektorów na jednym „pierścieniu”, co wtopiło się w przestrzeń i nie zakłóciło architektury.

Technologia DLP ™ zapewnia wysoką rozdzielczość obrazu, a podwójne moduły laserowe jasność do 6,200 lm. Dzięki dwóm półprzewodnikowym modułom laserowym o długiej żywotności nie ma konieczności wymiany lamp.

Zaawansowane funkcje

PT-RZ660 zapewnia szereg zaawansowanych funkcji, takich jak łączność DIGITAL LINK, tryb portretowy i projekcja na wielu ekranach. Chłodzenie cieczą w połączeniu z odporną na kurz konstrukcją bez filtra i szczelnym blokiem optycznym zmniejsza hałas podczas pracy i wymagania konserwacyjne.

Bezawaryjna eksploatacja 24/7

Zastosowano silnik optyczny z podwójnym napędem, gdzie diody laserowe są zgrupowane w dwa odrębne moduły. Ponadto istnieje system zabezpieczający w celu zminimalizowania utraty jasności i jednorodności kolorów w momencie awarii diody laserowej. W połączeniu z 20 000 godzin bezobsługowego czasu projekcji, seria PT-RZ660 jest idealna do zastosowań w przypadku bardzo wymagających aplikacji.