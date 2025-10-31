Piszą o CPK: premierze, zatrzymaj polityczny happening!

„Projekt zostanie zmieniony”? Znowu? Przecież rząd już ograniczył program kolejowy CPK o 75% i opóźnił otwarcie lotniska o co najmniej 4 lata! Polska nie potrzebuje kolejnych zmian w programie CPK. Potrzebuje jego realizacji! – komentuje Stowarzyszenie TakDlaCPK.

Dzis rano w telewizyjnym wywiadzie minister infrastruktury Dariusz Klimczak wywołał burzę zapowiadając zmianę nazwy programu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Przyznali się! CPK zostanie skasowany

Tak Dla CPK: polityczny pretekst do zaorania CPK

Z głębokim oburzeniem i niedowierzaniem przyjmujemy deklarację ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, który w wywiadzie dla Telewizji Polskiej (w likwidacji) stwierdził: „_Nazwa CPK została skompromitowana. Zostanie zmieniona, bo projekt zostanie zmieniony” - pisze na X stowarzyszenie TakDlaCPK w swoim stanowisku.

CPK to nie tylko nazwa – to symbol nowoczesnej, suwerennej Polski! Symbol ambicji milionów Polaków, ich aspiracji rozwojowych! Nazwa „Centralny Port Komunikacyjny” jest jasna, precyzyjna i rozpoznawalna na całym świecie. Budowana latami, stała się marką narodową, wokół której jednoczą się miliony Polaków - zaznaczają autorzy ze stowarzyszenia TakDlaCPK

Nie ma zgody na hołdowanie doktrynie wyrażonej niegdyś przez jedną z posłanek: „Stop CPK i innym nazwom”. „Nazwa skompromitowana”? Absurd! CPK było ofiarą afery w KOWR – nie dostało działki w Zabłotni. Odpowiedzialność spoczywa po stronie tych, którzy ją sprzedali, a nie tych, którzy realizowali projekt CPK!

„Projekt zostanie zmieniony”? Znowu? Przecież rząd już ograniczył program kolejowy CPK o 75% i opóźnił otwarcie lotniska o co najmniej 4 lata! Polska nie potrzebuje kolejnych zmian w programie CPK. Potrzebuje jego realizacji!

Apel do premiera: zatrzymajcie ten polityczny happening

Stowarzyszenie Tak Dla CPK sformułowało dwa apele.

Apelujemy pilnie: do premiera Donalda Tuska i rządu RP: Zatrzymajcie ten polityczny happening! Realizujcie strategiczne inwestycje!

Do Polaków: Nie dajmy się zmanipulować. CPK to nasza przyszłość – dołączcie do nas już dziś!

Czarnecki: „będzie gorzej!”

Projekt został „zmieniony i zdecentralizowany” bo wszystkie linie kolejowe zamiast do CPK będą prowadzić do Warszawy (w której to będzie trzeba się przesiadać na CPK). A całe południe Polski zostało odcięte od bezpośredniego dojazdu do lotniska - pisze na X Adam Czarnecki, znany z inicjatyw na rzecz realizacji CPK w oryginalnej formie.

Faktycznie, genialne - konkluduje Adam Czarnecki.

W kolejnym wpisie Czarnecki zauważa:

Obecna ekipa ciągle chce zmieniać, „urealniać”, myśleć i zastanawiać się, co tak naprawdę prowadzi tylko i wyłącznie do ciągłego opóźniania budowy CPK. Program kolejowy już obcięli o 75%, zaś samo lotnisko opóźnili o 4 lata. Będzie gorzej

