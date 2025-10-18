Tusk tumani i obraża polskich rolników

Premier Tusk, który do ratyfikacji umowy z Mercour bardzo się przyczynił, mocno irytuje się, gdy mu się to przypomina i w związku z tym próbował gestem grania na nosie, zlekceważyć posła PiS Pawła Jabłońskiego, ale zlekceważył i obraził polskich rolników – ocenia dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

Wczoraj w tej części obrad Sejmu, która była poświęcona wnioskom formalnym składanym przez poszczególne kluby parlamentarne, doszło do incydentu, który tak naprawdę upokarza polskich rolników. Otóż poseł naszego klubu Paweł Jabłoński, zwrócił się do wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, aby ten wytłumaczył siedzącemu obok premierowi Tuskowi, na czym polega zagrożenie dla polskich rolników, wynikające z podpisanej przez Komisję Europejską umowy handlowej z krajami Mercosur

Gest Tuska

Poseł Jabłoński scharakteryzował umowę z krajami Mercosur jako niezwykle korzystną dla niemieckiego przemysłu, niestety kosztem europejskiego w tym w dużej mierze polskiego rolnictwa. Ta wypowiedź zirytowała na tyle premiera Tuska, że jeszcze podczas jej trwania, zaczął lekceważąco machać ręką, sugerując, żeby poseł zszedł już z mównicy sejmowej, a gdy to nie pomagało, ostentacyjnie przez krótką chwilę, zagrał na swoim nosie – przypomina incydent w Sejmie autor komentarza na portalu wPolityce.pl

To szokujące zachowanie premiera w odniesieniu do problemów, które mają obecnie polscy rolnicy, nie mogący sprzedać swoich płodów rolnych, a gdy chętni na nie już się znajdą, to chcą za nie płacić, poniżej kosztów ich produkcji. Dochodzi często do sytuacji, które opisują internauci, że rolnicy nie chcąc ponosić jeszcze kosztów zbiorów, decydują się na ich zaorywanie, niszcząc w ten sposób plantacje pomidorów, papryki, kalafiorów, czy kapusty.

Rząd Tuska odwołał polski sprzeciw

Umowa z Mercosur wynegocjowana była jeszcze w roku 2019, jej podpisanie było blokowane przez polskiego komisarza Janusza Wojciechowskiego, a także rząd premiera Morawieckiego, któremu udało się w tej sprawie mniejszość blokującą, a jej trwałym elementem były Polska i Francja. Po przejęciu rządów przez Tuska, sprzeciw został wycofany i szefowa KE Ursula von der Leyen pod koniec grudnia 2023 roku, poleciała do Brazylii i tam podpisała umowę z krajami Mercosur. Teraz rozpoczął się proces jej zatwierdzania przez Parlament Europejski, a później Radę Unii Europejskiej, a ponieważ polski rząd zrezygnował z budowania mniejszości blokującej, wszystko wskazuje na to, że do końca tego roku, zostanie ona zatwierdzona przez te dwie unijne instytucje - przypomina poseł PiS.

Premier Tusk, który się do tej ratyfikacji umowy, bardzo się przyczynił, mocno irytuje się, gdy mu się to przypomina i w związku z tym próbował tym gestem grania na nosie, zlekceważyć posła Jabłońskiego, ale zlekceważył i obraził polskich rolników.

