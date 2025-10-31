Żubr poturbował turystkę. Czy to człowiek zawinił?

Białowieski Park Narodowy zaapelował w piątek, m.in. do osób odwiedzających puszczę, o zachowywanie bezpiecznej odległości od dzikich zwierząt. W Teremiskach grupa turystów podeszła zbyt blisko żubra. Zwierzę poturbowało jedną osobę. Trafiła do szpitala.

Do incydentu doszło poza terenem Białowieskiego Parku Narodowego (BPN). Park podał, że wszystko wskazuje na to, że grupa turystów, chcąc zrobić zdjęcia, podeszła zbyt blisko żubra przebywającego w pobliżu zabudowań w Teremiskach.

– W wyniku zdarzenia jedna z tych osób została poważnie poturbowana i trafiła do szpitala, gdzie pozostaje pod opieką lekarzy – poinformował BPN i zaapelował o zachowywanie bezpiecznego dystansu od dzikich zwierząt.

Bezpieczna odległość od żubra to co najmniej 50 metrów

Przypomniał, że żubr to potężne, dzikie zwierzę, szybkie, silne i nieprzewidywalne w reakcji w razie poczucia zagrożenia.

Nie jest z natury agresywny, jednak w sytuacji zagrożenia lub zbyt bliskiego kontaktu reaguje obronnie – wyjaśniła dr Katarzyna Daleszczyk z ośrodka hodowli żubrów BPN w Białowieży.

Podkreśliła, że bezpieczna odległość od żubra to co najmniej 50 metrów.

– Zbliżanie się do dzikich zwierząt, fotografowanie ich z bliska czy dokarmianie w pobliżu osad stanowi realne zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i dla samych zwierząt – dodała dr Daleszczyk.

BPN zaapelował też, by nie wykładać karmy w pobliżu osad i domostw, bo takie praktyki przyciągają dzikie zwierzęta w sąsiedztwo ludzi i zwiększają ryzyko groźnych incydentów.

– Reakcja dzikich zwierząt zależy w dużej mierze od zachowania człowieka – podkreślił. Zaznaczył też, że bezpieczeństwo w kontaktach z dziką przyrodą zależy przede wszystkim od rozwagi i szacunku ludzi dla dzikich zwierząt i ich naturalnego środowiska.

Poinformował też na swoim profilu w mediach społecznościowych, że jego pracownicy dokumentują miejsca, gdzie – w pobliżu domów czy siedlisk – wykładane jest siano czy inna karma dla dzikich zwierząt.

PAP, sek

