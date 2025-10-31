Nie żyje współwłaścicielka Bakomy. „3 mld zł majątku”
Nie żyje Barbara Komorowska. Miliarderka i współzałożycielka firmy Bakoma odeszła w wieku 77 lat. We wpisie w serwisie Facebook żegna zmarłą wójt gminy Teresin – informuje portal biznes.interia.pl.
Barbara Komorowska zmarła we wtorek, 28 października w wieku 77 lat. Dzień wcześniej przedsiębiorczyni po raz kolejny znalazła się na liście najbogatszych Polek tygodnika „Wprost”. Zajęła trzecie miejsce z majątkiem wynoszącym 3 mld zł.
Komorowska była największą akcjonariuszką Bakomy
Komorowska była największą akcjonariuszką Bakomy. Firma wchodzi w skład kontrolowanego przez rodzinę Komorowskich BZK Holding razem z innymi spółkami (m.in. Polskie Młyny i Bioagra-Oil). Firmę produkującą przetwory mleczne założyli jej mąż Zbigniew Komorowski i Edward Mazur w 1989 roku. Obecnie przedsiębiorstwo jest jednym z potentatów na rynku.
