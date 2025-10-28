Sytuacja na rynkach 29 października - dolar jednak nieco zyskuje przed wieczornym FED

Środa przynosi lekkie podbicie dolara względem większości walut. Wyjątkiem dzisiaj waluty Antypodów, które próbują skorzystać m.in. na lepszej narracji wokół relacji USA-Chiny, ale kluczowe okazały się opublikowane dane o inflacji CPI w Australii, która w III kwartale wyraźnie pobiła oczekiwania rosnąc o 1,3 proc. k/k i 3,4 proc. r/r. W efekcie szacunki, co do listopadowej obniżki stóp przez RBA spadły do zaledwie 8 proc. A pozostając w temacie Azji, to nadal trwa tournee prezydenta Trumpa - dzisiejsze rozmowy z przedstawicielami Korei Południowej mogą przynieść długo wyczekiwane porozumienie handlowe. Kluczowe będzie jednak jutrzejsze spotkanie prezydentów USA i Chin. Trump zasugerował, że możliwe jest obniżenie o połowę obecnych taryf „za fentanyl” w wysokości 20 proc. Oczekuje się też, że zostanie podjęty temat eksportu chipów NVIDIA do Chin. Wiele pozytywnych informacji zostało już jednak przez rynki zdyskontowanych, zatem dla podtrzymania sentymentu na Wall Street kluczowe mogą być dzisiejsze wyniki finansowe big-techów po sesji (Microsoft, Alphabet, Meta) i przede wszystkim wieczorna decyzja FED. I nie chodzi tu tylko o kwestię drugiej w tym roku obniżki stóp, która jest przesądzona w 98 proc., a kolejne cięcie w grudniu rynek wycenia na blisko 94 proc. Powell najpewniej uzasadni ten ruch utrzymującą się niepewnością na rynku pracy i wyrazi nadzieje, co do spadku inflacji, na co pośrednio wskazały ostatnie dane za wrzesień. Ale kluczowe mogą okazać się aspekty związane z wygaszeniem programu redukcji bilansu FED, czyli QT. Jego skala została już zmniejszona na wiosnę, a teraz spekuluje się na temat jego zakończenia, na co wskazał niedawno sam szef FED. Kwestia dotyczy tylko tego, czy będzie mieć to miejsce już teraz, czy na grudniowym posiedzeniu. Koniec QT teoretycznie może wiązać się z osłabieniem dolara i spekulacyjnym podbiciem na giełdach, co tłumaczy obserwowany w ostatnich dniach rozwód dolara z Wall Street. Ale dzisiejsze podbicie amerykańskiej waluty może wiązać się z tym, że rynek nie jest pewny decyzji FED w tej sprawie.

W kalendarzu poza informacjami z USA dostaniemy dzisiaj też ważne doniesienia z Kanady - o godz. 14:45 decyzja Banku Kanady o stopach procentowych (prawdopodobna obniżka o 25 punktów baz.) połączona z publikacją kwartalnego raportu nt. perspektyw polityki monetarnej. Niewykluczone, że będzie to „gołębia” obniżka sugerująca koniec cyklu.

EURUSD - koniec dnia taki, jaki jego początek?

Para EURUSD idzie dzisiaj w dół, co ma związek z silniejszym dolarem przed wieczorną decyzją FED. Rynek nie jest pewien, czy dzisiaj dojdzie do zakończenia programu QT. Gdyby tak się stało, to amerykańska waluta mogłaby się osłabić. Zmienność może, zatem mocniej podskoczyć po godz. 19:15.

Wykres dzienny EURUSD

Technicznie EURUSD wymazał zwyżkę z ostatnich dwóch dni. Niemniej dopiero mocniejsze zejście poniżej 1,16 byłoby sygnałem, że odbicie EURUSD w drugiej połowie października byłoby tylko przerwą w spadkach rozpoczętych w połowie września. Jeżeli natomiast dzisiaj wieczorem dojdzie do zanegowania obecnej świecy spadkowej, to notowania mogą szybko wybić wczorajszy szczyt przy 1,1668 i w kolejnych dniach przetestować ważny opór przy 1,1730.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ