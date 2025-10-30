Krajobraz po Fed i spotkaniu Trump-Xi

Zaskoczeniem okazała się konferencja Jerome Powella podczas której podkreślił on rozbieżność stanowisk podczas dyskusji nad możliwością kolejnego cięcia stóp w grudniu. W czwartek rano dolar wypada mieszanie względem głównych walut. Mocno zyskuje do jena, który traci na szerokim rynku po „gołębich” sygnałach od Banku Japonii

Wczorajsze posiedzenie Feed przyniosło kolejną obniżkę stóp procentowych o 25 punktów baz., oraz zakończenie programu QT (redukcji bilansu Feed) z dniem 1 grudnia - tak jak tego oczekiwano. W komunikacie podkreślono nadal niepewną sytuację na rynku pracy, ale i też podwyższoną inflację. Zaskoczeniem okazała się konferencja Jerome Powella podczas której podkreślił on rozbieżność stanowisk podczas dyskusji nad możliwością kolejnego cięcia stóp w grudniu (głosy za czasową pauzą), czym doprowadził do spadku rynkowych szacunków w tej kwestii do 70 proc. z ponad 90 proc. wcześniej. Automatycznie zyskał dolar, a para EURUSD zeszła mocniej poniżej poziomu 1,16. Później jednak powróciliśmy ponad ten poziom, a w czwartek rano rynek oscyluje wokół 1,1620. Trudno ocenić skąd wzięły się rozbieżności w dyskusji, więcej na pewno pokażą minutki Fed, choć można się domyślać, że jednym z powodów była niepewność do wpływu ceł na inflację (Donald Trump z łatwością żongluje stawkami taryf, choć akurat ostatnio częściej je obniża, niż podwyższa), ale i też trwający goverment shutdown, który ogranicza dostęp do pełnych danych z gospodarki. Powrót EURUSD ponad poziom 1,16 może sugerować, że rynki po „przemyśleniu” uznały, że ryzyko scenariusza w którym Fed rzeczywiście zdecydowałby się w grudniu na pauzę w obniżkach stóp nie jest duże.

Dolar mocno zyskuje do jena

W czwartek rano dolar wypada mieszanie względem głównych walut. Mocno zyskuje do jena, który traci na szerokim rynku po „gołębich” sygnałach od Banku Japonii. Dzisiejsze posiedzenie nie przyniosło zmian w poziomie stóp (choć były dwa głosy za podwyżką), ale to nie zaskakuje, a bardziej treść komunikatu. Inflacja ma szanse ustabilizować się wokół celu 2 proc., a na horyzoncie pojawiają się ryzyka dla wzrostu gospodarczego. To obniża szanse na podwyżkę stóp przez BOJ w końcu roku, a dodatkowo mamy „gołębi” dla jena wątek planów rządu premier Takaichi. Po dwóch dniach silniejszych spadków ustabilizował się funt, choć sytuacja pozostaje napięta za sprawą rosnących obaw, co do przyszłorocznego budżetu, który ma zostać zaprezentowany w listopadzie. Duży deficyt może sprawić, że premier Starmer miał podjąć trudną decyzję o zgodzie na podwyżkę podatków. W gronie najsilniejszych walut są dzisiaj Antypody, co można wiązać z podpisaną przez prezydentów USA i Chin umową handlową.

Spotkanie Trump-Xi - potwierdzenie status quo

Samo spotkanie Trump-Xi nie przyniosło jednak nic ponad to, o czym rynek już spekulował. Chiny mają dać sobie jeszcze rok czasu zanim zaczną kontrolować eksport metali ziem rzadkich. Rozwiązany został problem braku zakupów amerykańskiej soji. W zamian za to USA obniżą stawkę ceł „za fentanyl” o połowę, czyli do 10 proc., co redukuje stawkę celną na import z Chin do 47 proc. Amerykanie będą sprzedawać chipy, ale nie było rozmowy o najnowszych układach Blackwell. Pominięto też kwestię Tajwanu, czy też zakupów rosyjskiej ropy. Trump zapowiedział swoją wizytę w Chinach w kwietniu przyszłego roku, co może być zapowiedzią pogłębienia wzajemnych tematów, ale na razie nie sposób odnieść wrażenia, że politycy wynegocjowali po prostu status-quo z niewielkimi zmianami (zakupy soji i nieco niższe cła na Chiny).

Posiedzenie EBC - zmiany poziomu stóp nie są przewidziane

Dzisiaj w kalendarzu wydarzeń istotna będzie decyzja Europejskiego Banku Centralnego o godz. 14:15 - zmiany w poziomie stóp procentowych nie są spodziewane, stąd też rynki będą bardziej analizować przekaz w komunikacie, oraz podczas konferencji Lagarde o godz. 14:45. Wcześniej poznamy nieco danych ze strefy euro, jak wstępny PKB za III kwartał, indeksy koniunktury, czy też szacunki inflacji z Niemiec. Jeżeli przekaz z ECB utwierdzi rynki w tym, że stabilizacja stóp procentowych jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na najbliższe miesiące, to może to nieco pomóc euro.

EURUSD - nietrwałe naruszenie wsparcia

Zejście poniżej bariery 1,16 na parze EURUSD, która jest ważnym wsparciem, jakie obserwowaliśmy wczoraj wieczorem, okazało się nietrwałe. Dzisiaj rynek wyraźnie powraca ponad wspomniany poziom 1,16, potwierdzając jego znaczenie. Kwestia tego, co Feed rzeczywiście zrobi w grudniu ze stopami procentowymi jest dyskusyjna, ale wiele pokażą dane, jakie spłyną po shutdownie i przed posiedzeniem w grudniu. Na razie jednak nie ma konkretnych sygnałów, że zmierzamy do końca goverment shutdown.

Wykres dzienny EURUSD

Wykres dzienny EURUSD / autor: materiały prasowe BM BOŚ

W kalendarzu makro cenotwórczym tematem będą dzisiaj sygnały z posiedzenia ECB, które teoretycznie mogą lekko wesprzeć euro (potwierdzenie scenariusza braku obniżek stóp w nadchodzących miesiącach). Rynki będą też dalej zerkać na Wall Street, gdzie jesteśmy w centrum publikacji wyników kluczowych big-techów.

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu prawa lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego

