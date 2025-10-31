Do niedawna marzenie i luksus, dziś seniorzy rezygnują

Coraz więcej osób rezygnuje z wyjazdu do sanatorium – nawet mimo niższych cen zimą. Kuracjusze tłumaczą decyzję mroźną pogodą, obowiązkami domowymi, a nawet… brakiem bezpłatnego wi-fi. NFZ potwierdza: fala rezygnacji rośnie – ustalił portal money.pl.

Sanatoria notują wzrost rezygnacji, szczególnie w chłodniejszych miesiącach. Ośrodki, które kojarzyły się z luksusem i długim oczekiwaniem na miejsce, dziś częściej mierzą się z odwołaniami terminów. Najczęściej wskazywane są trudne warunki zimowe, ale też kwestie organizacyjne w domu czy obawy o opiekę nad zwierzętami - zauważa portal money.pl

Wśród powodów pojawiają się również oczekiwania dotyczące standardu. - Jeden z kuracjuszy zwrócił skierowanie na leczenie, bo w sanatorium, w którym miał się leczyć, nie było bezpłatnego wi-fi - mówi Anna Leder, rzeczniczka prasowa łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ile dziś kosztuje pobyt w sanatorium?

Dzieje się tak, choć jesień i zima to okres tańszych pobytów w placówkach współpracujących z NFZ. Od 1 października do 30 kwietnia obowiązują niższe stawki niż wiosną i latem. W tym okresie opłata za pokój wynosi od 10,60 zł do 32,60 zł za dzień, co przekłada się na niższy koszt 21-dniowego turnusu – o ok. 175 zł.

